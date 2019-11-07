«Сажать – вы сажали, а справку дать нельзя!» Жириновский не может получить документ в гражданском архиве

В России гриф секретности должен быть установлен только на небольшом перечне архивных материалов, иначе страна погрязнет в «играх в историю». Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский, выступая сегодня на пленарном заседании Госдумы в рамках обсуждения очередной поправки в закон об информации.

«Нужная поправка, – заявил Жириновский. – Но мы до конца здесь не регулируем этот процесс». Лидер ЛДПР пояснил, что законопроект ограничивает доступ к информации, составляющей охраняемую законом тайну и создающую угрозу для безопасности граждан. «Но как мы это все определим? На усмотрение директора архива или чиновника? В законе мы об этом не говорим, – указал он. – И с одной стороны мы устанавливаем нормы с запретом на доступ, с другой говорим – нет, запрета не должно быть».

В качестве примера нелогичного засекречивания материалов Жириновский привел недавно рассекреченные архивные видеокадры вступления советской армии в страны Восточной Европы. «Там встречают с музыкой, с цветами. Почему они были под грифом секретности много лет? Мы что, завоевывали страны Восточной Европы? Нет, нас там с цветами встречают. А мы об этом не знаем – почему, кто установил гриф секретности? – возмущенно заявил Жириновский. – Мне кажется, должен быть очень узкий перечень [причин засекречивания архивных материалов]. Например, пакт Молотова-Риббентропа – его все уже знают, а у нас до сих пор его ищут. Говорят теперь, что его вообще нет. Кому нужны такие игры в историю?»

Как выяснилось, из-за этих «игр» сам лидер ЛДПР не может получить справку, касающуюся его родственницы. «Я запрашивал архив. У меня бабушка сидела, внук попросил справку – справку не дают, потому что наложен гриф секретности. То есть, сажать – вы сажали, а дать справку внуку нельзя! – возмутился политик. – Гражданские архивы до сих пор закрыты, легче в военных архивах что-то получить».

Поправку в закон «Об информации» 375 парламентариев приняли единогласно. Изменения, по мнению правительства РФ, устраняют правовую коллизию в законодательстве, при которой запрещается ограничивать доступ к информации в открытых фондах, а закон «Об архивном деле» устанавливает такие ограничения.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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