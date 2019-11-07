Раздрай в «Единой России»: страховщики рассорили в Госдуме Яровую и Неверова

Сегодня в нижней палате российского парламента возник жаркий спор с расколом фракции «Единая Россия». Как передает корреспондент РИА «Новый День», в ходе обсуждения депутатского законопроекта, который предоставляет право перевозчику и экспедитору застраховать риск ответственности за нарушение договора, партия власти продемонстрировала полный «раздрай», что случается крайне редко.

Сначала один из авторов документа, депутат Госдумы от «ЕР» Татьяна Алексеева бодро сообщила, что такое страхование повсеместно распространено в Европе, где перевозчик просто не получит груз, если его ответственность не застрахована.

Однако против инициативы выступила коллега Алексеевой по фракции Ирина Яровая. По ее словам, новшество серьезно осложнит жизнь обычным гражданам, которые в случае повреждения груза просто не смогут добиться возмещения от страховщиков.

«Вопросы защиты прав граждан для нас приоритетны, – заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. – Если говорить о трехлетнем периоде, мы по многим вопросам для граждан приняли решение – в части защиты от коллекторов, защиты жилища, защиты прав при долевом строительстве, защиты прав вкладчиков. Везде у нас во главе человек. Здесь гражданин может быть уязвим, и может многое потерять из-за того, что его права не защищены».

В защиту законопроекта выступил «единоросс» Евгений Москвичев, который сообщил, что в России нет практики страхования ответственности грузоперевозчика, и именно из-за этого в случае повреждения груза начинаются судебные тяжбы. «Речь о том, что груз во время перевозки должен быть застрахован. Да, мы знаем, что в проекте закона в первом чтении есть недостаток, но мы ко второму чтению все пропишем, и даже стоимость страховки, чтобы было как с пассажирским транспортом», – пообещал он, напомнив о ДТП в Подмосковье с пассажирским автобусом и грузовиком, «где пострадали люди, а грузовик выплатить ничего не может». Парламентарий уточнил, что в России сегодня «пять миллионов грузовых автомобилей не страхуется, не получает лицензию, и никто не знает, как они работают».

Межу тем, депутат Яровая не сдавалась – она напомнила, что руководит рабочей группой, которая проводит проверку деятельности десятков страховых компаний, работавших на строительном рынке, и многие факты говорят не в их пользу. «Докладчик честно сказал, что вы, как заказчик, уже страхуете свое имущество, вы же сейчас предлагаете страховать ответственность перевозчика, чтобы у вас не было возможности предъявить претензии к нему. Вы будете ходить и разбираться со страховой компанией», – указала она.

В ответ Москвичев привел данные по международным перевозкам, в которых участвуют российские компании – и где «ни один пользователь этой перевозки не был ущемлен в интересах, если был поврежден груз». «Во время страхования грузоперевозок экспорта и импорта в Россию, по таким вещам если поврежден груз, то страховая компания выплачивает незамедлительно», – указал он.

При этом разработчики законопроекта не смогли по просьбе депутата Госдума от КПРФ Николая Коломейцева предоставить статистику по реальным случаям, которые подпадали бы под такую страховку. «Мы предлагаем инструментарий, которым можно воспользоваться, а можно не воспользоваться. Если бы мы говорили об обязательном ведении, я бы тоже увидел какие-то опасения в этом разрезе», – попытался успокоить противников инициативы еще один из авторов документа – представитель фракции ЛДПР Александр Старовойтов.

«Те, кто работает с обращениями граждан, приведут вам сотни примеров, когда граждане не могут ничего получить от страховых компаний, – не сдавалась Яровая. – Сейчас мы работаем со Сбербанком по вопросам страхования и выясняем столько фактов!.. Принимать данное решение без экспертного обсуждения с представителями ЦБ и Минфина было бы неправильно. Тут надо смотреть с точки зрения интересов граждан, так как любая необязательная страховка со временем становится обременением».

Обстановку разрядила ситуация с депутатом Александром Васильевым, который умудрился записаться на выступление по карточке своего коллеги Вадима Булавинова. «И как нам быть теперь? Искусственный интеллект показывает, запрос депутата обозначен, – отметил Володин. – Пожалуйста, выступайте, но под фамилией Булавинова. Вадим Евгеньевич согласен, что его выступление будет без его участия? А если бы мы установили биометрическую регистрацию, у нас бы не было казуса Булавинова-Васильева».

Васильев заверил коллег, что Булавинов не против, и сообщил, что фракция «Единая Россия» приняла решение поддержать законопроект в первом чтении.

«Так и не прозвучала статистика, сколько грузов пропадает, – отметил в этот момент депутат Госдумы от КПРФ Николай Арефьев. – Если таких нет, то и проблемы нет». Страховка в любом случае ляжет в стоимость грузоперевозки, а это подстегнет цены на данном рынке.

Депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Иванов на ярком примере объяснил причину опасений Яровой, отметив, что обычному заказчику грузоперевозки все равно, есть такая страховка, или ее нет. «Поскольку Ирина Анатольевна заварила весь этот сыр-бор, я позволю себе упомянуть ее, – отметил парламентарий. – Допустим, Ирина Анатольевна, переезжая на улицу Улофа Пальме, где она вместе со мной уже давно проживает, заказала грузоперевозку. И люстру должен перевезти некий перевозчик. А Ирина Анатольевна переживает – если этот перевозчик будет застрахован, то в случае, если эта люстра разобьется, то она останется один на один с этим перевозчикам. Вообще вы заключаете договор и требовать будете с перевозчика».

Доводы сторонников законопроекта тоже не вполне логичны, заявил Иванов. «Сообщите мне, или Ирине Анатольевне, которая эту люстру перевозит – какая в этом польза? -попросил он Москвичева. – Вот она будет выбирать: подъехал, допустим, депутат Гетта (Антон Гетта, фракция «Единая Россия», – ред.) на своем автомобиле, и говорит – у меня застраховано. Или подъехал депутат Коломейцев, и говорит – я шабашник, повезем. Ей с этого ни холодно, ни жарко». В этой связи парламентарий предложил принять законопроект в первом чтении и запросить у страховщиков данные по тарифам.

«Какая позиция фракции? Учитывая, что она внутри разделилась», – обратился спикре Госдумы к лидеру фракции «Единая Россия» Сергею Неверову. «Фракция не разделилась, – ответил Неверов с явным раздражением. – Мы на фракции этот вопрос обсуждали. У Ирины Анатольевны сейчас появились какие-то новые доводы. На фракции этот вопрос не обсуждался. Есть позиция фракции, она принята – поддержать законопроект в первом чтении и работать над вторым чтением».

С учетом того, что правительство инициативу поддержало, парламентарии в итоге единогласно приняли документ в первом чтении.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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