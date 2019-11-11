Фонд защиты национальных ценностей предложил обязать Facebook зарегистрироваться в качестве юрлица в РФ

Фонд защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) планирует обратиться в Государственную думу РФ с требованием начать разработку законопроекта об урегулировании деятельности зарубежных социальных медиа. В организации хотят добиться, чтобы власти обязали Facebook и прочие иностранные ресурсы зарегистрироваться в России в качестве юридического лица. Информация об этом опубликована на официальном сайте ФЗНЦ.

В Фонде заявили, что в последнее время социальная сеть Facebook превратилась в пропагандистскую площадку. В ФЗНЦ зафиксировали, как американский ресурс цензурировал определенные результаты и безосновательно блокировал неудобный для американского истеблишмента контент.

В организации отметили, что только за август этого года в соцсети удаленно 259 аккаунтов, 102 страницы и 5 групп из Объединенных Арабских Эмиратов и Саудовской Аравии. В американской компании объяснили это наличием недостоверных данных в публикациях. Под ложными данными понимались положительные отзывы об определенных политических деятелях.

Сотрудники ФЗНЦ подчеркивают, что Facebook занимается подрывной деятельностью в России. В частности, перечислены блокировки аккаунтов и распространения определенной информации. «7 сентября, накануне выборов в Мосгордуму, был заблокирован аккаунт Мосгоризбиркома. 30 октября Facebook заблокировал 200 аккаунтов российских пользователей с общей аудиторией в 8 млн. человек «за влияние на дела Африки», – обратили внимание в Фонде.

В организации осудили деятельность Facebook. Согласно заявлению, зарубежная соцсеть нарушила декларируемые принципы свободы слова. Если не принять меры, то это приведет к серьезным последствиям, подчеркнули специалисты.

Чтобы защитить россиян от произвола зарубежной социальной сети, в ФЗНЦ планирует обратиться в Госдуму РФ. В Фонде рассчитывают, что регистрация Facebook и аналогичных компаний в качестве юридических лиц в РФ позволит контролировать работу соцсетей.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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