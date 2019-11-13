«Три миллиона в день! И непонятно – за что»: депутаты Госдумы в шоке от выплат топ-менеджерам госкорпораций

Сегодня на пленарном заседании нижней палаты российского парламента думская оппозиция подняла шквал возмущения по поводу огромных выплат топ-менеджерам госкорпораций. Как передает корреспондент РИА «Новый День», при обсуждении правительственного законопроекта, устанавливающего единую форму отчетности для таких компаний, депутаты предложили внести поправки о максимальном размере зарплат и других выплат их руководству, и ввести персональную ответственность за исполнение плана.

Законопроект дает право правительству РФ устанавливать требования к форме и содержанию годовых отчетов о выполнении программ деятельности и стратегий развития государственных корпораций, пояснила заместитель министра экономического развития РФ Оксана Тарасенко. Однако к этой идее настороженно отнеслись даже представители фракции «Единая Россия». В частности, глава думского комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев предложил прямо в законе прописать требования к отчетам вместо нормы, разрешающей устанавливать их правительству РФ. «Мы считаем, что основные параметры годового отчета нужно все же прописать прямыми нормами в законодательстве, чтобы основные параметры были непосредственно в законе», – подчеркнул он.

Его коллега по фракции «ЕР» Андрей Альшевских и вовсе предложил кабинету министров подумать об усилении персональной ответственности первых лиц госкорпораций в случае провала работы по стратегическим направлениям.

В ответ Тарасенко, запинаясь, сообщила, что это следующий этап работы, и Минэк готов «рассмотреть соответствующие возможности». «Но сейчас зарплаты и KPI устанавливаются наблюдательными советами госкорпораций. Мы как Министерство экономического развития никак на это не влияем», – заявила она.

Это заявление возмутило депутата Госдумы от КПРФ Алексея Куринного. «Как же вы не влияете, когда наблюдательные советы выписывают топ-менеджерам откровенно бесящие население зарплаты, – заявил он. – Три миллиона в день! Причем непонятно – за что. За работу с низкой эффективностью? А вы опять находитесь в стороне: вот мы наблюдаем, пусть они там сами как-нибудь урегулируют. Давайте мы в этом законопроекте внесем раздел не только о персональной ответственности, но и о форме оплаты и стимулирования?» Сегодняшние премии членам Советов директоров Куринный назвал «несопоставимыми с разумными пределами».

В ответ замминистра отметила, что правительство и так сделало большой шаг в этом направлении, издав рекомендации об увязке размера премий с KPI топ-менеджмента и посоветовав депремировать провинившихся.

«Премии выдаются по умолчанию, и только в каких-то исключительных случаях их можно лишить?» – поинтересовался депутат от КПРФ Олег Смолин.

«За прошлый год 98 ПАО начислили себе 3,13 трлн дивидендов, – обратил внимание другой депутат от компартии Николай Коломейцев. – Но сегодня даже депутат Госдумы не может написать запрос, чтобы уточнить вопросы деятельности госкорпораций. Вот вы, Минэк, предложили утвердить господина Сердюкова (экс-министр обороны Анатолий Сердюков, был фигурантом уголовного дела о халатности, – ред.) в строительную корпорацию. Как только вы его утвердили, вертолетный завод в Ростове-на-Дону резко сокращает численность и предполагается объединение двух марок вертолетов – «Ми» и «Ка», что резко убивает вертолетостроение. Может быть, вернуть все же в закон возможность депутатских запросов?»

Коллеги поправили Коломейцева – возможность направления запроса никто не у депутатов не отнимал, только отвечать на них госкорпорации не обязаны.

«Правительство делает робкие попытки проконтролировать государственные компании, – поддержал коллегу депутат Куринный. – Когда нам говорят, что человек зарабатывает 3 млн рублей в день, а правительство только разводит руками и говорит «мы ничего сделать не можем» – это совсем никуда не годится! Я понимаю, что во главе этих госкорпораций стоят важные, и может быть уважаемые люди, но ведь так дальше продолжаться не может! Они дискредитируют саму идею эффективного государственного управления, тут получается государство в государстве».

При этом, как подчеркнул депутат, в «Роснефти» семь из 11 членов Совета директоров являются иностранными гражданами – «и это в стратегическом предприятии». «С какой стати они туда попали? Давайте представим такую же ситуацию в какой-нибудь стратегической американской компании – что там окажется больше половины российских представителей, которые фактически определяют политику компании? Почему правительство боится на это влиять, и только требует ежегодно какие-то маленькие отчетики. А председатель Совета директоров Сбербанка – вообще американец!»

Куринный подчеркнул, что схожая ситуация наблюдается и в других госкомпаниях, в которых отмечается масса нарушений при полной невозможности призвать к порядку иностранных топ-менеджеров. «Фракция настаивает, чтобы информация о деятельности госкорпораций была открытой, чтобы эту информацию анализировали, в том числе и депутаты Госдумы», – заявил он.

Критику поддержали также и представители фракции ЛДПР. «Наши граждане наивно полагают, что госкорпорации так называются и существуют для того, чтобы оказывать максимальную помощь государству. На самом деле все не так. Название дает им право получать помощь от государства», – обратил внимание депутат Александр Шерин. Он подчеркнул, что в Европе госкомпании, в которых доля государства выше 50%, платят в бюджет больше 70% своей прибыли в качестве дивидендов. Новый законопроект, по словам Шерина, сводится к тому, что правительство РФ решило без участия Госдумы определять, в какой форме и по каким параметрам госкорпорации будут отчитываться, «как они использовали денежки, которые получили из бюджета РФ».

Депутат подчеркнул – ситуация могла бы измениться, если бы парламентарии прямо сегодня решили в предложенном правительством законопроекте прописать, какой процент прибыли госкорпорации обязаны отдавать в бюджет – а какой имеют право потратить на вознаграждения и зарплату топ-менеджерам. «И что «Газпром» обязан тратить на газификацию России не 1%, а 20% своего бюджета, – предложил он. – Приведите хоть одно государство в мире, где футбольные команды финансируют за счет налогоплательщиков?» Законопроект в существующим виде Шерин назвал очередной имитацией кипучей деятельности.

«Мы готовы дорабатывать законопроект перед вторым чтением», – примиряюще сообщил Николай Николаев, предложив «работать как можно больше для того, чтобы в нем было как можно больше норм прямого действия».

В итоге эту «имитацию» поддержали 396 депутатов при одном воздержавшемся.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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