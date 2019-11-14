Госдума разрешила отдавать коммерсантам берега рек и морей без аукционов

В России отменят конкурсные процедуры для получения прибрежных участков на водных объектах под строительство набережных или гидротехнических сооружений. Как передает корреспондент РИА «Новый День», соответствующий законопроект в первом чтении сегодня приняла Госдума, несмотря на опасения депутатов от оппозиционных фракций.

Представляя документ, замглавы Минтранса РФ Дмитрий Зверев пояснил, что сейчас прибрежные участки на водных объектах, находящихся в федеральной собственности, распределяются через аукцион. Однако с 2011 года было объявлено всего девять таких аукционов, восемь из которых не состоялись. Причиной стало отсутствие конкуренции – договоры были заключены с единственными участниками торгов.

Замминистра заявил об избыточности процедуры торгов и попросил депутатов поддержать законопроект, предполагающий передачу таких участков через разрешение на строительство от органов власти.

Между тем, депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Иванов усомнился в отсутствии желающих заняться строительством набережных или пляжей в российских городах. «В 300 метрах от Госдумы никак не могли найти, кто будет застраивать участок, – сказал он. – Земля неподалеку от Кремля. Найти не могли не потому, что не было желающих там построить, и я сильно сомневаюсь, что будет мало желающих строить, например, набережную в Ростове-на-Дону».

Замминистра пояснил, что речь в основном идет о гидротехнических сооружениях, и бизнес не спешит участвовать в таких аукционах.

Несмотря на это, в первом чтении законопроект поддержало более 300 парламентариев.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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