В Госдуму внесены поправки к закону о Росгвардии: сотрудников обяжут представляться и показывать удостоверение

Сегодня в нижнюю палату российского парламента внесены поправки в федеральный закон «О Нацгвардии», обязывающий ее сотрудников представляться и предъявлять гражданам удостоверение. Как передает корреспондент РИА «Новый День», авторами документа выступили депутаты Госдумы – «единороссы» Александр Хинштейн и Василий Пискарев, а также представитель «Справедливой России» Валерий Гартунг.

Согласно законопроекту, статья №4 должна быть изложена в новой редакции: «Войска национальной гвардии осуществляют свою деятельность на основе принципов законности, соблюдения прав и свобод человека и гражданина, единоначалия и централизации управления».

Кроме того, поправки предполагают, что при обращении к гражданину росгвардеец обязан назвать свои должность, звание, фамилию, предъявить по требованию гражданина служебное удостоверение, после чего сообщить причину и цель обращения. Если сотрудник Росгвардии применяет меры, ограничивающие права и свободы гражданина, он обязан разъяснить ему причину и основания применения таких мер.

При этом законодатели решили, что сотрудник Росгвардии может не исполнять эти требования при возникновении непосредственной угрозы его жизни и здоровью.

В пояснительной записке парламентарии отмечают, что сотрудники полиции по закону обязаны представляться и предъявлять удостоверение – и часть полицейских сейчас служит в Росгвардии, выполняя фактически те же правоохранительные функции. Между тем, росгвардейцев закон «О Нацгвардии» не обязывает представляться и предъявлять служебное удостоверение, «в результате чего граждане лишены возможности убедиться, что к ним обращается именно уполномоченный на то представитель власти».

Ранее большой общественный резонанс вызвало заявление пресс-службы Росгвардии о том, что сотрудники этого ведомства не обязаны представляться при обращении к гражданам, поскольку в федеральном законе это не закреплено. При этом гвардейцы имеют право задерживать подозреваемых граждан и досматривать их вещи.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 25.11.19

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