Кремль получил информацию о сотрудничестве Короткова с террористами ИГ*

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал расследование Федерального агентства новостей (ФАН) о возможной связи корреспондента «Новой газеты» Дениса Короткова с террористами запрещенной в РФ организации «Исламское государство» (ИГ*).

ФАН опубликовало первую часть масштабного расследования о Сирии, в которой привело аргументированные доводы, что Коротков сотрудничал с террористами ИГ* и передавал им данные российских военных. Корреспондент ФАН поинтересовался у Пескова, считают ли в Кремле, что правоохранительные органы должны отреагировать на информацию о вероятных связях Короткова с террористами.

«Вы знаете, что много разных расследований происходит, и были расследования, которые публиковались до этого. Мы говорили, что правоохранительные органы имеют возможность ознакомиться с этой информацией, и, в случае если они считают необходимым, они могут проводить какие-то расследования. В этом случае абсолютно точно такая же позиция», ― заявил пресс-секретарь президента РФ.

Песков также отметил, что Кремль уже получил информацию о расследовании ФАН относительно возможных связей Короткова с ИГ*, но пока не располагает детальной информацией.

Впервые о связи Короткова с боевиками ИГ* сообщалось в 2017 году после того, как среди вещей убитых в районе Дейр-эз-Зора террористов нашли его номер телефона. В сентябре 2019 года корреспондентам ФАН удалось найти подтверждение близким «отношениям» между журналистом и боевиками. Экс-террорист 18-летний Малифа рассказал ФАН, что общался с либералом, когда занимался пропагандой для ИГ*.

По данным источников ФАН, многочисленные публикации Короткова о российских военных в Сирии, фейки про ЧВК «Вагнера» спонсировал опальный олигарх Михаил Ходорковский. По некоторым данным, за «труды» Короткову были переданы десятки миллионов рублей.

ФАН направило запросы в МВД, ФСБ и НАК с просьбой проверить информацию о связях Короткова с боевиками ИГ. Редакция «Новой газеты» не ответила на просьбу ФАН прокомментировать сомнительные моменты в карьере Короткова.

ИГ* – террористическая организация, запрещенная в России

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 27.11.19

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