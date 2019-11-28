Поездки за границу, светские мероприятия и самопиар: как депутаты Госдумы проводят региональную неделю

Региональная неделя для депутатов Госдумы в самом разгаре: парламентарии должны работать в своих регионах, встречаясь с избирателями и решая конкретные местные проблемы. Корреспондент РИА «Новый День» изучил социальные сети народных избранников и выяснил, чем они заняты на самом деле.

Представители фракции КПРФ на региональной неделе успели провести видеоконференцию с 15 регионами, основными вопросами на которой вновь стали «защита народного губернатора Иркутской области Сергея Левченко, директора «Совхоза имени Ленина» Павла Грудинина, а также всех коммунистов и сторонников партии, которых сегодня пытается преследовать власть», сообщила в соцсетях депутат Госдумы Ольга Алимова. На прием к ней саратовцы приходили в основном с коммунальными проблемами. Парламентарий успела также поздравить россиян с днем матери, а поклонников передачи «Спокойно ночи, малыши» – с днем рождения этой программы.

Аккаунт известного режиссера и депутата Владимира Бортко в «Фейсбуке» не обновлялся с 31 августа – последней там опубликована видеозапись, в которой коммунист отказывается от участия в губернаторской избирательной кампании. В то же время деятельная депутат Госдумы Вера Ганзя в среду умудрилась оказаться не в родном Новосибирске, а в Нарьян-Маре – это Ненецкий автономный округ, и заняться там решением местных проблем. Правда, прием жителей в Новосибирске она успела провести еще в субботу, 23 ноября.

Госдумские «соколы» Жириновского на региональной неделе времени тоже зря не теряют. В частности, Василий Власов последние пару дней находится в Токио, а совсем не в Ленинградской области или Москве, от которых он был избран. «В Токио встретились с представителями бизнеса. Предложил создать единую интернет-площадку для продажи товаров из Японии», – отчитался депутат в «Инстаграм», отметив, что побывал также в японском парламенте.

Вице-спикер Госдумы от ЛДПР, сын лидера партии Игорь Лебедев, судя по его странице в «Фейсбуке», увлечен в основном очередным скандалом с ВАДА и Русада. Во всяком случае, ни слова о приеме граждан он не публикует – зато находит время для шуток.

Депутат от «Справедливой России» Елена Драпеко вчера вместе с питерским губернатором Александром Бегловым была в поездке по Красногвардейскому району. Судя по фото, в Питере было холодно, и народная избранница в туфельках изрядно замерзла.

Ее коллега по фракции Федот Тумусов прилетел в Якутию утром 25 ноября «и сразу отправился в Нюрбу для участия в торжественном открытии моста через Марху», после этого побывал в Якутске на форуме «Умный город – комфортная среда для жизни», а вчера провел депутатский прием – где разговор зашел о малой авиации. Похоже, что об этом депутат и будет говорить в Госдуме по возвращении с региональной недели.

При деле оказались и представители «Единой России». В частности, депутат Ольга Баталина в соцсетях также отчиталась о приеме граждан в родной Саратовской области, напомнив подписчикам, что 24 ноября после 19 съезда «Единой России» ей «доверили возглавить систему Общественных приемных Председателя Партии и существенно расширить их коммуникации с людьми». Очевидно, именно для расширения коммуникаций с пользователями Баталина отключила комментарии на своей странице во «Вконтакте».

Крымский «единоросс» Руслан Бальбек своим подписчикам в «Инстаграм» рассказал про предстоящий в 2020 году Всекрымский турнир по национальной борьбе куреш имени олимпийского чемпиона Р. А. Казакова – очевидно, это самая животрепещущая проблема полуострова на этой неделе. Заодно депутат пропиарил спортивный клуб «Мангуп».

Депутат-«единоросс» от Башкирии Рима Баталова, судя по аккаунту в «Инстаграм», приемом граждан не озабочена. После партийного съезда она побывала к концертном зале «Башкортостан» на торжественной церемонии награждения победителей этапа фестиваля-конкурса «За честь Республики!», и улетела в Белгород с делегацией Паралимпийского комитета России. Впрочем, до понедельника у парламентария еще осталось время, чтобы встретиться с избирателями.

Депутат Госдумы от Ставропольского края Елена Бондаренко отчиталась о том, что «поздравила мамочек станицы Стодеревская Курского района с Днём матери», провела прием избирателей в приемной «Единой России», и сообщила, что переживает за будущее краевого виноделия. На просьбу прокомментировать пенсионную реформу, оставленную одним из пользователей, депутат не ответила – как, впрочем, и на реплики остальных комментаторов, восхваляющих, в основном, ее красоту.

Знаменитый сын знаменитого отца – депутат от Санкт-Петербурга Сергей Боярский в эти дни, судя по его странице в Инстаграм, обеспокоен организацией «круглого стола» по проблеме преследования и угроз в сети и оффлайн. Депутат очень живо рассказал, как тяжело живется его другу Андрею, которого четвертый год преследует незнакомый человек. Перед региональной неделей депутат успел сделать фото в Госдуме со своим отцом Михаилом Боярским и мамой Ларисой Луппиан.

Чем занимается на региональной неделе депутат-«единоросс» от Якутии Галина Данчикова в «Инстаграм» выяснить не удалось: страница с таким именем и фото депутата закрыта от постронних взглядов.

Избранная от Мурманской, Ленинградской области и республики Карелия «единоросс» Светлана Журова, судя по соцсетям, в начале недели успела побывать на светском мероприятии в Barvikha Concert Hall – там состоялось награждение премией «Супер Мамы». Этого титула там, в частности, по ее словам удостоились Олеся Кожина, Алика Смехова и Маргарита Симонян. Журова также кратко сообщила, что провела прием граждан в партийной приемной. Вопросы, отметила депутат, были «обычные: земля, садовые товарищества и сложные «затянувшиеся» разборки».

Известному депутату Виталию Милонову накануне также удалось побывать на празднике. «Посчастливилось выступить на замечательном празднике, организованном для жителей Московского района депутатом Законодательного Собрания Алексеем Алексеевичем Макаровым в БКЗ Октябрьский», – сообщил он в «Инстаграм».

Днем ранее Милонову также посчастливилось – на концерте в КДЦ «Московский» он поздравлял жителей района с днем матери.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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