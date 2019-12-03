Перспектива «цифровой безработицы» в России: «На смену специалистам приезжают самолеты, полные граждан Средней Азии»

В России может исчезнуть целый ряд профессий – в частности, водителя, продавца, кассира, охранника, учителя и бухгалтера. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», предупредили участники «круглого стола» в Госдуме, посвященного «цифровой безработице». Однако, как полагают ученые, переживать по этому поводу не стоит: волноваться следует из-за того, что Россию покинуло уже 3 млн человек, большая часть из которых является квалифицированными специалистами, а въезжают в страну «самолеты, полные граждан Средней Азии».

«Продавцы и кассиры – это рабочие места, которые мы создаем для представителей Средней Азии, – констатировал директор института проблем рынка РАН, профессор Валерий Цветков. – Сейчас уже заходишь в московские магазины – на русском не разговаривают. Сложно сказать, зачем мы их здесь вообще держим». Что касается охранников, то это «профессия, которая ничего не создает, это чистая потеря времени, а их у нас в стране 3 млн человек». При этом, как подчеркнул Цветков, эти профессии исчезнут только в далеком будущем, а сегодня россиянам грозят «сокращения, но они связаны не с цифровой революцией, а с оптимизацией».

Профессор пояснил, что внедрение автоматизированных линий снижает потребность в персонале, что приводит к взрывному росту безработицы и уменьшению социальных выплат работодателями в Фонд соцстраха и Пенсионный фонд. Это, в свою очередь, негативно сказывается на способности правительства РФ справляться с основными социальными обязательствами перед гражданами, что активизует социальную нестабильность и приводит к росту протестных настроений. «Но спешу вас успокоить, массовое внедрение цифровых технологий не станет отправной точкой возникновения народного протеста в нашей стране, по крайней мере, в ближайшие 10-15 лет, – отметил Цветков. – Потому что по состоянию на сегодняшний день нет ни одной предпосылки для их возникновения. До результатов цифровой революции нам еще расти и расти».

Профессор обратил внимание, что сейчас до России доносятся только отголоски цифровой революции, которые происходит за рубежом: страна на данный момент не испытывает потребности в развитии и разработке новых технологий.

«Пока забиты до отказа поезда и самолеты, которые доставляют в Россию дешевую, неквалифицированную, отчасти не говорящую на русском языке так называемую «рабочую силу», себестоимость использования этого рабского труда еще долгие годы будет на несколько порядков ниже, чем стоимость использования новых технологий в виде искусственного интеллекта, облачных сервисов, больших баз данных, – пояснил Цветков. – Новой экономике нужны ученые и исследователи. Но за годы реформ в нашей стране количество исследователей уменьшилось почти в три раза».

По его словам, среднегодовое сокращение численности научного персонала с 2000 года составляет примерно 2-3% в год, а по показателю удельного веса затрат на науку в ВВП Россия находится на 35 месте среди стран мира. «По первым результатам 2019 года бюджетные вложения в науку в Америке в 33 раза больше, чем в России. А мы знаем, что и частный бизнес там очень активно вкладывает деньги, – отметил он. – В Китае вложения в науку в 22 раза больше, чем в России, в Германии – в 8 раз, в Южной Корее – в четыре. Кто будет заниматься разработками? Будем покупать на стороне».

При этом молодые специалисты массово уезжают из России – на сегодняшний день по данным Всемирного банка из страны выехало 11 млн человек, только по итогам 2018 года эта цифра достигает 377 тысяч человек. «Большинство из тех, кто уехал – специалисты высокого уровня, молодежь с высшим образованием, – подчеркнул Цветков. – Кто приезжает? Самолеты, полные граждан Средней Азии. Мне кажется, это неравноценная замена».

Еще один фактор, серьезно тормозящий развитие цифровых технологий в России – отток капитала из страны, который, по данным Банка России, за 9 месяцев этого года составил 26 млрд рублей, а с 1994 года – более 750 млрд долларов. «Это два с половиной бюджета нашей страны 2019 года», – уточнил профессор.

«Нам надо бояться не последствий цифровой революции, а неготовности к ней, – предупредил он. – Может так случиться, что в один прекрасный день наши олигархи, так называемые хозяева земли русской, завезут в страну не только импортные станки, но и дешевую рабочую силу. Может быть, из той же самой Африки, но способную, в отличие от нас, обслуживать цифровое производство. Тогда угроза цифровой безработицы станет уже не теоретической, а реальной».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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