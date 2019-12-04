«А если КПРФ понравится в Китае, и мы их потеряем?» Жириновский выразил опасения из-за поездки Зюганова

Поездка в Китай делегации фракции КПРФ в Государственной думе стала поводом для шутливого заявления лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Как передает корреспондент РИА «Новый День», главный либерал-демократ страны высказал опасения, что нижняя палата российского парламента рискует остаться без представительства «красных».

«А не опасно ли это [поездка делегации КПРФ во главе с лидером партии Геннадием Зюгановым в Китай]? А если им там очень понравится? А если они надолго задержатся там? Мы можем потерять наших коммунистов, ибо у китайских больше достижений. И страна огромная, пока всю объедут – уже закончится 21 век, – заявил Жириновский под смех коллег в зале пленарных заседаний Госдумы. – Я думаю, нам нужно быть осторожными».

Спикер Госдумы Вячеслав Володин подхватил эту шутку. «Уважаемые коллеги, давайте обсудим предложение Владимира Вольфовича и его опасения, которые он высказал в отношении делегации фракции КПРФ, которая находится в международной поездке в Китае», – сказал он.

«Не смешно!» – не оценил юмор лидера ЛДПР режиссер, депутат Госдумы от КПРФ Владимир Бортко. «Бортко, как вы знаете – человек талантливый, и если он в этом не видит юмора, Владимир Вольфович, нам лучше не начинать дискуссию», – с готовностью согласился Володин.

Делегация КПРФ сегодня встретится с руководством Китая и планирует подписать соглашение о сотрудничестве на 2020-23 годы.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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