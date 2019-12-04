В Москве каждый десятый индивидуальный предприниматель превратился в самозанятого

Десятая часть индивидуальных предпринимателей в Москве перешла в категорию самозанятых. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщил депутат Госдумы Рифат Шайхутдинов, выступая сегодня на пленарном заседании нижней палаты российского парламента.

«По Москве 10% из ИП перешли в самозанятые. Конечно, Пенсионный фонд от этого пострадал, потому что самозанятые не платят», – сказал он, уточнив, что данные были получены из налоговой службы по депутатскому запросу.

Проблему смены налогового режима представители правительства РФ в Госдуме обсуждать не стали, сославшись на то, что эта проблема не относится к рассматриваемому законопроекту, который предполагает возможность самозанятым участвовать в госзакупках.

Согласно проекту этого документа, представленному сегодня в первом чтении, самозанятые в 223-ФЗ приравниваются к субъектам малого и среднего предпринимательства для участия в госзакупках.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 04.12.19

Суд разрешил россиянам посещать бассейн без справки от врача. / В США предрекли «начало конца» космической отрасли России. / Росатом построит три новых комплекса по работе с самыми опасными отходами. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»