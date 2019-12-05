«Мы дошли до абсолютного маразма»: Госдума приняла законопроект о возрастном цензе книг и фильмов

Сегодня Госдума в первом чтении приняла законопроект, кардинально меняющий подход к возрастной маркировке произведений литературы и кинематографа. Как передает корреспондент РИА «Новый День», одним из авторов документа выступила депутат Елена Ямпольская, которая напомнила парламентариям о своем рейде по книжным магазинам.

«Мы уже говорили, по итогам нашего рейда сложилось ощущение, что до 16 лет читать запрещено, – сообщила депутат и продемонстрировала видео, пояснив, что произведения писателей Шолохова и Астафьева маркированы 18+. – Великая русская поэзия вся 16+ за исключением того, что 18+, книга о Владимире Путине имеет возрастной ценз 16+, а книга о Борисе Березовском ценза не имеет – на ней указано, что она не подлежит маркировке».

Ямпольская обратила внимание, что не подлежит маркировке информация, имеющая особенную художественную и историческую ценность. «Видимо, в Березовском есть какая-то особая историческая и художественная ценность», – предположила она.

По ее словам, фактически сейчас подобная маркировка несет не пользу, а серьезную опасность для граждан России, поскольку «неграмотный, не начитанный человек никогда не будет чувствовать себя безопасно в современном мире». «Более того, мы рискуем превратиться в общество бездушных людей», – предупредила депутат.

Ямпольская считает абсурдными возрастные цензы также в кинематографе и телепрограммах, где часто эту маркировку используют для коммерческих целей. «Вот «Три богатыря», например, есть 6+, 12+ и 16+, – пояснила она. – «Иван Царевич и Серый волк» 18+, «Буратино» 16+, «Снежная Королева» 16+, «Республика Шкид» 18+. А вот одно из тех шоу, которые, по моему мнению, никому и никогда смотреть не следует – 16+. На два года меньше, чем у «Республики» Шкид», обратите внимание. Я скажу вам, что в головах у тех людей, которые предлагают смотреть Буратино» в 16 лет – у них соображение «как бы чего не вышло». Они не хотят стать жертвами кляузников».

Парламентарий пояснила, что дети сейчас могут найти все, что угодно в Интернете, и вряд ли это будет «Тихий Дон» – «который у нас есть в школьной программе, но при этом имеет маркировку 18+».

Авторы законопроекта предложили вернуть рекомендательную маркировку – «для семейного чтения, просмотра», для детей младшего, среднего и старшего школьного возраста, и «не рекомендовано для детей» – если в произведении не содержится ничего, что должно быть запрещено до 18 лет. «Все это в советском праве употреблялось с середины 20 века, – подчеркнула Ямпольская. – Ценз 18+ остается. Маркировка, которую мы предлагаем – рекомендательная, за ее нарушение не следует никакого наказания». Фактически документ выводит художественную и историческую литературу из-под действия 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» – за исключением той, что запрещена для распространения среди детей.

При этом разрабатывать критерии отнесения книг и фильмов к той или иной категории будет правительство. «После 18 лет бесполезно давать читать «Серую шейку», у человека она не вызовет уже никаких эмоций», – подчеркнул соавтор документа «единоросс» Александр Шолохов, отметив, что все те моменты, которые не учтены в новой редакции, можно будет решить ко второму чтению.

При этом авторы законопроекта обратили внимание, что различные общественные организации «выпили много крови, обвиняя во всех смертных грехах».

Депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Иванов со своей стороны достаточно жестко охарактеризовал существующую ситуацию. «Мы в попытке сделать что-то благое дошли до абсолютного маразма, – заявил он и процитировал строки из Пушкина. – Это запрещено, потому что чуть ли не разжигание межнациональной розни. Сказка Сент-Экзюпери «Маленький принц» – это не для маленьких детей. И все эти ограничения – даже то, что вводим сейчас – будет делать из наших детей каких-то мамсиков, хлюпиков, которые будут совершенно неподготовленными вступать в жизнь».

Парламентарий напомнил, что в России, как и сто лет назад, до сих пор в деревнях и аулах режут овец и коров, и дети это видели. «А потом эти дети Наполеона громили. Они не боялись ничего», – подчеркнул он. – Дети должны читать то, что им сейчас нравится читать. И не надо запрещать – они все равно это найдут, увидят и им кто-то расскажет. А вот сейчас мы примем закон и скажут – все хорошо, можно читать. Маленький ребенок никогда не станет читать про любовь Анисьи, ему это неинтересно. А вот когда придет время, он прочитает и задумается. Но это когда придет время».

В итоге законопроект в первом чтении единогласно поддержало 390 депутатов.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 05.12.19

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