«Вы можете подработать, но тогда лишитесь статуса депутата»: в Госдуме отвергли идею снизить нагрузку на малый бизнес

Госдума не поддержит законопроект депутатов от КПРФ об отмене обязательного применения контрольно-кассовой техники для малого бизнеса. Как передает корреспондент РИА «Новый День», представители фракции «Единая Россия» дружно проголосовали против этой инициативы сегодня на заседании думского комитета по бюджету и налогам.

С предложением внести изменения в законодательство выступили члены фракции КПРФ в нижней палате парламента Ольга Алимова, Вера Ганзя и Валерий Рашкин. Как пояснила Ганзя, речь идет об индивидуальных предпринимателях (ИП), годовой доход которых не превышает 12-кратную сумму минимального размера оплаты труда по субъекту федерации, и тех коммерсантах, которые занимаются сезонными работами. «Получается, что человек должен приобретать контрольно-кассовую технику, хотя он только 1-2 месяца в году занимается этой деятельностью», – констатировала депутат, отметив, что в среднем по РФ 12-кратная сумма МРОТ равна примерно 150 тысячам рублей. Такие меры, по мнению авторов документа, снизят нагрузку на малый бизнес и помогут реализации соответствующего нацпроекта.

Между тем правительство РФ идею не поддержало. Во-первых, пояснил представитель кабинета министров, установление МРОТ является правом, а не обязанностью субъекта РФ – и непонятно, как быть, если в регионе МРОТ не установлен. Во-вторых, по итогам года может оказаться, что доход ИП превысил установленный порог.

«Как быть, если в начале года он считает, что он честный, и не приобретает аппарат потому что считает, что столько не заработает, а потом выяснилось, что он заработал?» – поддержал позицию правительства глава думского бюджетного комитета Андрей Макаров. Кроме того, напомнил он, речь идет и о защите прав потребителей. «Чек – это всегда возможность защищаться, если ты приобрел некачественный товар – государство тебя защищает», – пояснил он.

«Но во время отпуска я вполне могу подработать...» – предположил замглавы комитета, коммунист Валентин Шурчанов. «Можете, Валентин Сергеевич, – согласился Макаров. – Но тогда вы лишитесь статуса депутата».

«А я в декларации укажу…» – не сдавался парламентарий. «Вы нам очень дороги, Валентин Сергеевич. Мы категорически против, если в связи с правовой неопределенностью вы лишитесь статуса депутата», – парировал Макаров.

«Мы же не предлагаем нововведений, мы предлагаем оставить все как есть, – упорствовала Ганзя. – Сегодня эта ситуация выверена, уже работает. Мы считаем, что возражения правительства не совсем обоснованы».

«Но закон вступил в силу больше года назад, и они все уже обязаны купить эти аппараты. Если сейчас они признаются, что все это время работали без аппаратов – будет нехорошо, мы их оштрафуем. Если мы примем этот закон, что они будут делать с аппаратами? Пойдут продавать на рынке? – поинтересовался Макаров. – И откуда мы узнаем, что у них низкий доход? А если окажется, что в следующем году у них доход будет больше?»

«Доход можно прогнозировать. Если уж мы прогнозируем бюджет РФ вплоть до нескольких тысяч рублей, то предприниматель может спрогнозировать свой», – заявилав защиту проекта Ганзя. После этого глава комитета предложил завершить обсуждение законопроекта в первом чтении и проголосовать. «Обе стороны уже исчерпали свои аргументы», – пояснил он.

Однако даже с выключенным микрофоном Ганзя дала понять, что это не так. «Аргументы исчерпаны… Нет, у Веры Анатольевны есть куча, но она ее на нас не вывалила. За это ей огромное спасибо!» – отреагировал Макаров.

При голосовании в комитете выяснилось, что идею коммунистов поддерживают лишь двое парламентариев – все «единороссы» высказались против. Очевидно, что и на заседании Государственной думы «красным» не удастся провести законопроект об ослаблении нагрузки на малый бизнес даже через первое чтение.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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