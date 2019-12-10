«Опять принимаем закон для олигархов!» Госдума одобрила льготы для крупных инвесторов на 20 лет

Правительство РФ решило вовлечь крупный бизнес в реализацию нацпроектов, предоставив взамен серьезные преференции на срок до 20 лет. Сегодня Госдума в первом чтении приняла пакет законопроектов, создающих особые условия для крупного бизнеса, решившего инвестировать в социальную сферу, сельское хозяйство и промышленность.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», представители фракции КПРФ раскритиковали такие планы. «Опять мы принимаем закон исключительно в угоду крупному бизнесу, а мелкий и средний оказались выброшены за борт, – указала депутат Вера Ганзя. – Принимать закон в угоду олигархам недопустимо, мы этих олигархов всех можем назвать пофамильно». Парламентарий предложила внести поправки ко второму чтению в пользу среднего и малого бизнеса.

«Вы зачем записали всех в олигархи, у вас тогда Грудинин будет мультиолигарх!» – заявил на это спикер Вячеслав Володин.

Тем не менее, коллега Ганзи по фракции Валентин Шурчанов, в свою очередь, напомнил, сколько раз за последние годы в России менялись законы и условия для бизнеса. «А здесь устанавливаются нормы на 20 лет, – отметил он. – Возможно ли в нашей ситуации гарантировать, что 20 лет у нас все будет неизменно?»

Депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Катасонов со своей стороны заявил, что его фракция поддержит законопроект в первом чтении. «Хуже-то не будет от этого закона», – пояснил он.

Так или иначе, в «Единой России» все же признали, что законопроект рассчитан исключительно на крупный бизнес. «Нужно будет поработать над снижением этой планки», – отметил вице-спикер Госдумы Александр Жуков.

Для обсуждения масштабной правительственной инициативы в нижнюю палату парламента пригласили, в том числе партии, не представленные в Госдуме. «Очень мало учтено мнение реальных инвесторов и предпринимателей», – заявил член федерального политсовета «Партии Роста» Дмитрий Тарасов, обратив внимание, что этот законопроект надо уже в первом чтении отправить на доработку. «Партия Роста» не рекомендует этот закон к принятию», – сообщил он. Что касается партии «Родина», то секретарь ее политсовета Игорь Зотов поддержал инициативу, за что удосужился благодарности от спикера Госдумы. «Вот видите, коллеги, что значит наименование «Родина», – указал он.

«Деловая Россия» также высказалась за правительственную идею – отметив при этом, что документ нуждается в доработке. В частности, как отметил председатель движения Алексей Репик, к первому чтению Минфин не разработал методику аудита, который должен проводиться при таких серьезных мерах господдержки – а это «делает принятие решения непрозрачным».

«Надо, чтобы был поток инвестиций, а не разовые, несколько десятков, – подчеркнул председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков. – Необходимо менять режимы деятельности правоохранительных органов, потому что без этого любые пороги будут не использованы. Руководитель и бухгалтер хозяйствующего субъекта уже являются преступной группой в сегодняшнем понимании правоохранительных органов».

Комментируя претензии и пожелания, заместитель министра финансов РФ Андрей Иванов, представлявший законопроект, в ответ сообщил, что «все вопросы, отраженные в постановлении Госдумы – это вопросы настройки этой модели», признав, что принятие законопроекта в первом чтении – существенный аванс со стороны нижней палаты парламента.

Пакет из четырех законопроектов, вносящих изменения в федеральные законы, Бюджетный и Налоговый кодекс в итоге был единогласно принят в первом чтении.

На поправки к законопроекту отведен месяц – за это время будут собраны и предложения от регионов РФ.

В пояснительной записке к пакету законопроектов сказано, что в 2016-2018 годах доля капиталовложений в ВВП России составила 21,1%, прирост инвестиций – 3%. Это в полтора-два раза ниже показателя стран, находящихся в активной стадии развития, в частности, Китая, Индонезии и Индии. «Этот разрыв может быть сокращен только за счет реализации отложенного инвестиционного спроса крупных компаний, так как именно они формируют до 75% новых инвестиционных проектов», – считают в правительстве РФ.

«В связи с этим крайне важно, чтобы вызовы, обозначенные национальными проектами (программами), приняли и представители крупного бизнеса. Планируется, что объем участия бизнеса в достижении национальных целей развития должен превышать объем государственного финансирования не менее чем в 2 – 3 раза и составить от 26 трлн до 39 трлн рублей», – говорится в документе.

Планируется, что бизнесу, который будет заключать соглашения о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК) с государством, гарантируют, в частности, налоговые льготы на срок от 6 до 20 лет, условия технического регулирования, лицензирования, землепользования и застройки территорий, административных процедур в строительстве – на срок до 3 лет. За это компания должна вложить в новый инвестпроект не менее 250 млн рублей собственных средств при общем бюджете проекта не менее 1 млрд рублей – для проектов в сфере здравоохранения, образования, культуры, физической культуры и спорта. В сфере промышленности, сельского хозяйства и цифровой экономики потребуются инвестиции как минимум в полтора миллиарда рублей, и не менее 5 млрд рублей – для проектов в иных сферах экономики.

В случае вложений в 10 млрд рублей и более при общем бюджете проекта не менее 50 млрд рублей, компания получит право выбрать одну из нескольких дополнительных преференций, касающихся формулы расчета тарифа, вывозных таможенных пошлин, квот на различные ресурсы, ставок платы по обязательным платежам, за лесные ресурсы.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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