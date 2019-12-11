«Это убой»: Госдума одобрила охоту на диких животных в вольерах

Сегодня нижняя палата российского парламента в первом чтении приняла законопроект, разрешающий охоту на диких животных в вольерах и ограждениях. Несмотря на возмущение думской оппозиции, инициативу четырех членов парламентской фракции «Единой России» поддержало больше 300 депутатов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», законопроект в нижнюю палату парламента внесли «единороссы» Николай Николаев, Владислав Резник, Максим Щаблыкин и Николай Валуев. Авторы инициативы отметили, что по данным госохотреестра в прошлом году в России 183 охотпользователя содержали диких животных в полувольных условиях в 236 вольерах и ограждениях. В частности, там насчитывалось около 20 тысяч оленей, 10 тысяч кабанов, 5 тысяч косуль и 3 тысячи ланей.

Комментируя документ, депутат Госдумы от «Справедливой России» Анатолий Грешневиков заявил, что его фракция за этот законопроект голосовать не будет. «В замкнутом вольере убить это животное – это убой, это убийство», – подчеркнул он, рассказав, что недавно встречался со знаменитым путешественником Федором Конюховым. «Он говорит, что много где побывал, но везде его стыдят за то, что Россия единственная страна, где убивают китов, – сообщил Грешневиков. – Да, белух выпустили, а моржей держат – и продают уже не за 7 а за 15 млн долларов». «Мы не можем поддержать этот законопроект, мы за гуманизм, и поддержать инициативы охотничьего лобби совесть не позволяет. Попрошу коллег, кто читал Пришвина, Толстого, Бианки, не голосовать за данный законопроект».

Судя по всему, Бианки не читали 305 коллег Грешневикова – именно столько парламентариев одобрили документ в первом чтении. Что касается авторов инициативы, то депутат Резник заявил, что испытывает гордость, когда его обвиняют в охотничьем лобби. «В России 3 млн 200 тыс зарегистрированных охотников, которые имеют охотничий билет и регулярно охотятся, – сказал он. – И когда я слышу в этом зале слова о лоббировании интересов 3 млн 200 тыс человек, я испытываю гордость за то, что могу здесь представлять их интересы».

Против законопроекта проголосовало 97 депутатов, и еще двое воздержались.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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