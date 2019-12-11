Банк России раскроет данные о нарушителях: из-за секретности появились обманутые вкладчики

Банк России обяжут публиковать на своем сайте информацию о запретах кредитным организациям принимать вклады физических лиц. Как передает корреспондент РИА «Новый День», соответствующий законопроект Государственная дума приняла сегодня в первом чтении.

По действующему законодательству ЦБ обязан размещать такие данные только в отношении участников системы страхования вкладов, что приводит к большим проблемам у граждан, которые продолжают открывать счета в других организациях.

Поправки касаются закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)». В документ вносится положение, что в случае введения в отношении кредитной организации запрета на привлечение средств физлиц во вклады или на открытие и ведение банковских счетов физлиц, информация об этом должна появиться на сайте ЦБ максимум через два дня после направления такого предписания. Если запрет будет снят, то удалить публикацию регулятор должен не позднее, чем на следующий рабочий день.

Как выяснилось на заседании Госдумы, законопроект основан на уже зафиксированных случаях введения ЦБ запрета финансовой организации на прием вкладов граждан, информация о которых не была опубликована – в результате физлицами продолжали нести в компанию свои средства, и оказались пострадавшей стороной.

Ранее СМИ сообщали о скандале, вспыхнувшем вокруг МФК «Мани Фанни», которая отказалась отвечать по своим обязательствам перед вкладчиками. В соцсетях пострадавшие рассказывают, что Банк России ввел меры в отношении МФК еще в мае, однако компания продолжала прием вкладов – а граждане, не зная о введенных мерах, несли туда деньги.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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