«Кальянным конец»: Госдума поддержала новый запрет на устройства для курения

Электронные сигареты и кальяны в России приравняют к сигаретам. Соответствующий законопроект Госдума приняла сегодня в первом чтении. Согласно этому документу после его принятия в сегодняшнем виде, курить кальяны будет запрещено в кафе и ресторанах, а электронные сигареты нельзя будет использовать в общественных местах. Авторами инициативы выступили трое сенаторов и трое депутатов Госдумы.

«Значит, всем нашим кальянным, как местам употребления этого дыма, придет полный конец на территории РФ?» – поинтересовался депутат Госдумы от КПРФ Николай Куринный. «Да, именно так, – подтвердил соавтор документа сенатор Валерий Рязанский. – В ходе обсуждения надо посмотреть, есть ли необходимость каким-то регионам... вернее, отдать на усмотрение регионов существование кальянных как таковых. Но с точки зрения существующего текста законопроекта – ресторан и кальянная несовместимы».

Другой соавтор документа, депутат Госдумы от «Единой России» Николай Герасименко, представляя законопроект, сообщил, что «в Заринске недавно умер мальчик, и поэтому это требует очень серьезных и важных законодательных решений». По информации СМИ Алтайского края, действительно, 15 ноября в городе Заринске был госпитализирован 13-летний школьник, который потерял сознание прямо на уроке – мальчика доставили в реанимацию, и он, к счастью, выжил.

Комментируя эти заявления, депутат Госдумы от «Справедливой России» Дмитрий Ионин в свою очередь подчеркнул, что его фракция более двух лет назад вносила аналогичный законопроект – который местами «схож слово в слово», однако он не был принят. «Мы теряли драгоценное время, – констатировал он, пояснив, что электронные сигареты и кальяны могли попасть под запрет еще в 2017 году. – Давайте разбираться, почему мы его теряли? Вот нам автор сказал, было предложено идти вот таким путем, и мы этим путем три года шли. А кем вам было предложено? Это у нас какое-то табачное лобби, которое три года просто оттягивало принятие этого закона? Вот коллега Герасименко рассказал про умершего от этой гадости подростка. Получается, на совести тех, кто вам предлагал идти вот таким путем – на их совести смерть этого ребенка? Так получается?»

Законопроект предполагает, что поправки будут внесены в КоАП и федеральный закон «Об охране здоровья граждан». В частности, вводятся понятия «электронное курительное изделие» и «кальян», оговариваются ограничения их торговли. Кроме того, предусматривается административная ответственность за вовлечение детей в курение кальяна и электронных сигарет, а также за нарушение запрета использования их в помещениях.

Более 80 субъектов РФ органов исполнительной власти положительно оценили законопроект, отметил Герасименко. При этом выяснилось, что хотя законопроект еще не принят в первом чтении, однако рабочая группа по подготовке его ко второму чтению уже создана, и ее заседание назначено на 11 часов 12 декабря.

Парламентарии без возражений поддержали запрет на использование кальянов и электронных сигарет в общественных местах. «За» проголосовало 398 депутатов, воздержался один.

В пояснительной записке к законопроекту сказано, что термин «электронное курительное изделие» охватывает как устройства, продуцирующие аэрозоль или пар путем нагревания жидкости, так и устройства, продуцирующие аэрозоль или дым за счет нагревания табака (непосредственно частей табачного листа)». Все табачные изделия будут отнесены к вредной и опасной продукции.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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