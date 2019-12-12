«Хватит позориться»: Госдума едва не потратила на «парламентский туризм» почти 5 млн рублей

Госдума накануне Нового года и окончания осенней сессии громко заявила об отказе от «парламентского туризма». Как передает корреспондент РИА «Новый День», поводом стала запланированная поездка думской делегации в Австралию в начале января. Об отзыве своего представителя в ходе «парламентской десятиминутки» заявил глава «фракции большинства» в Госдуме Сергей Неверов.

«Я не вижу объективной оценки, для чего туда нужно ехать, – заявил Неверов. – От нашей фракции там Константин Затулин, и мы отзываем нашего делегата, это существенно сэкономит средства для думы, и надеюсь, коллеги из других фракций поступят также».

Заявление Неверова поддержал спикер Госдумы Вячеслав Володин, который подчеркнул необходимость «прекратить парламентский туризм». Он обратился к профильным комитетам, которые вносят предложения о подобных поездках, напомнив, что каждая из них должна иметь конкретные цели и задачи.

Первой из системной оппозиции на речь «единороссов» отреагировала ЛДПР. Вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев заявил, что его фракция также отзывает своего кандидата Вадима Деньгина из состава делегации. «Поездки депутатов не должны превращаться в политический туризм за счет Государственной думы», – сказал он.

Идиллию единства мнений партии большинства и либерал-демократов нарушили коммунисты. Депутат от КПРФ Николай Коломейцев обратил внимание, что решение о поездке было принято по предложению главы думского комитета по международным делам, члена фракции ЛДПР Леонида Слуцкого, причем не далее чем вчера на заседании Совета думы.

«Мы же приняли решение по предложению председателя комитета, а теперь занимаемся пиар-выступлениями? Это неправильно. Это же плановая поездка», – констатировал Коломейцев. В ответ спикер Госдумы призвал коллег не обсуждать заявления глав фракций. «А почему вчера в рамках Совета эти решения не были приняты – это вопрос и к профильному комитету, и к членам совета, – признал он. – Тратить 5,5 млн на эту поездку – а какие у нее цели и задачи? Они должны быть четко заявлены».

Лидер ЛДПР не смог упустить возможность ответить коммунистам, и напомнил, что ранее была организована поездка в Австралию во время проведения там Олимпийских игр. «От каждой фракции можно было поехать депутатам. Я не поехал, а коммунисты поехали!» – язвительно отметил он, и призвал коллег наносить визиты в более близкие страны: Монголию, Украину, Белоруссию и Узбекистан.

После того как и «Справедливая Россия», и КПРФ решили отозвать своих делегатов, Володин констатировал, что поездка отменяется.

В финале этой пикировки слово взял «единоросс» Константин Затулин. «Я бы не хотел, чтоб на меня навешивали ярлык туриста, – заявил он. – Я в эту делегацию попал по предложению ее руководителя. Речь шла о паназиатской конференции, а не просто поездке в Австралию, я совершенно не рвусь никуда в этом смысле».

«Хватит позориться и позорить парламент. Точку в этом надо ставить в этом году. И на будущий год у нас пускай будет экономия по международным поездкам», – подытожил Володин, и обратился к главе думского комитета по международным делам Леониду Слуцкому, который за несколько минут лишился спланированной поездки в Австралию. «Вы исходите из того, что вы не только председатель комитета, но и член ЛДПР, и такие подходы к направлению делегации не соответствуют политике, проводимой руководителем фракции», – заявил Володин.

В размещенной на сайте нижней палаты парламента информации о вопросах, рассмотренных на Совете думы, говорится, что «Совет принял решение командировать делегацию Государственной Думы в Австралию для участия в 28-й сессии Азиатско-Тихоокеанского парламентского форума (АТПФ) (г. Канберра, 11-18 января 2020 года)».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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