«В карнавальном мире все может быть, но…»: есть ли шанс на потепление отношений Москвы и Лондона

Победа консерваторов на досрочных выборах в парламент Великобритании не повлияет на взаимоотношения Лондона и Москвы, вопреки определенным «надеждам» Кремля. Такое мнение, как передает корреспондент РИА «Новый День», было высказано сегодня на пресс-конференции в Москве.

В частности, руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева считает, что надеяться на смягчение позиции Лондона в отношении Москвы не следует. «Британия, конечно, будет оглядываться в отношениях с Россией на Соединенные штаты. Это с одной стороны. С другой стороны, появление антироссийского тренда не только в риторике и в санкциях, но и военном строительстве. Говорить о том, что после выхода все изменится и Борис Джонсон развернет ситуацию – я бы отнеслась к этому с не очень большим доверием. Конечно, в этом действительно ставшем карнавальном мире все может быть. Но, тем не менее, я бы не стала надеяться, что все может измениться», – сказала Ананьева.

Эксперт пояснила, что британскому правительству просто невозможно будет объяснить своим избирателям потепление отношений с Москвой. «Как людям объяснить, что изменилось к лучшему? Крым вернули? Нет. Минские соглашения, за Скрипалей отчитаться – говорили о том, что Россия впервые со Второй мировой войны применила боевое химическое отравляющее вещество в центре Европы… Что с этим делать? Если будет сотрудничество, то неочевидное всем, скорее в экономике», – отметила эксперт.

Ананьева напомнила, что Лондон продолжает только неявное сотрудничество с Россией. «А что сейчас получается с энергоносителями? У Британии с ними плохо и будет плохо. Что она делает? Она обращается к Норвегии. Норвегия свои производства не увеличивает, закупает российский газ. Он идет в Европу, а норвежский газ идет в Британию», – обратила внимание Ананьева.

Первый заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Игорь Ковалев согласился, что потепления отношений между Москвой и Лондоном ождать не стоит. «Ломать – не строить. Отношения на таком низком уровне, что, даже если предположить, что его кабинет захочет в позитивную сторону сдвинуть отношения, для это потребуется слишком много времени. Слишком глубоко и долго они упали в предшествующий период», – констатировал эксперт.

При этом он напомнил, что Москва и Лондон исторически являются соперниками. «Проблемы гораздо глубже. Да, мы были союзниками в двух мировых войнах, но это критический момент, когда другого выбора не было. Остальное время мы исторически были соперниками. Имперское сознание никуда не делось. Их нынешняя внешнеполитическая стратегия называется «Глобальная Британия». На нас они смотрят, как на конкурентов, почти по всем направлениям отношения заморожены», – подчеркнул Ковалев.

Вместе с тем, как отметил член Совета по внешней и оборонной политике, бывший советник посольства РФ в Великобритании Александр Крамаренко, прошедшие в Британии выборы в большей степени касались вопроса Brexit и тема России практически не всплывала. «Отношения с Россией не было вопросом на состоявшейся предвыборной кампании. Кто-то пытался поднять вопрос, что на выборы в 2016 году повлияла «рука Москвы», но ничего не могли найти стоящего», – обратил внимание эксперт.

Как сообщал «Новый День», Консервативная партия Великобритании во главе с премьер-министром Борисом Джонсоном одержала убедительную победу на внеочередных парламентских выборах, прошедших 12 декабря. Тори получили 358 места в Палате общин из 650. Это на 47 мандатов больше, чем было у консерваторов по итогам выборов в 2017 году.

Премьер-министр Джонсон уже заявил, что итоги голосования дают Консервативной партии «сильный новый мандат» на выполнение Brexit, объединение страны и движение вперед.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле приняли к сведению победу Консервативной партии. «Каждый раз хочется надеяться, что политические силы в любой стране, которые побеждают на выборах, будут придерживаться и ориентироваться на выстраивание добрых отношений с нашей страной. Не знаю, насколько такие ожидания уместны в случае консерваторов», – цитирует его слова РИА «Новости».

Москва, Мария Вяткина

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