«Что такое женщина?» В Госдуме поспорили о сексизме в политике

Нижняя палата российского парламента, отказавшаяся под Новый год от «парламентских десятиминуток» ради экономии времени, начала заседание во вторник с веселой пикировки, посвященной отношениям между полами. Как передает корреспондент РИА «Новый День», в ответ на предложение депутата Госдумы от КПРФ Николая Коломейцева прекратить дискуссию и перейти к повестке дня, лидер ЛДПР Владимир Жириновский потребовал не затыкать и отдать все парламентское заседание для обсуждения этой темы.

Дискуссия началась с шутливого замечания спикера Госдумы Вячеслава Володина в адрес одного из депутатов, который, проходя в зал, оказал знак внимания своей коллеге. В то же время, как он отметил, сегодня парламентарии встречаются с председателем ПАСЕ, и в числе обсуждаемых вопросов будет ситуация с сексизмом в политике. «У нас утренние отношения между депутатами носят настолько теплый характер, что говорить о сексизме в политике для нас, наверное, не представляется возможным», – заявил Володин, подчеркнув, что в России политические права женщины получили в 1918 году, «а в Швейцарии это произошло значительно позже, где-то в 60-х – 70-х годах». Спикер Госдумы также отметил, что эта ситуация может стать основной для разговора в Европарламенте для того, чтобы там «депутаты-мужчины больше обращали внимание на женщин, а не на мужчин». Это замечание вызвало смех в зале нижней палаты российского парламента.

Володина традиционно поддержал лидер ЛДПР. «Просто товарищеский совет. Вообще не трогать эти темы, чтобы слова мужчина и женщина просто не звучало, – заявил Жириновский в привычной резкой манере. – Вас тут же обвинят в том, что вы разделяете людей по половому признаку. Вот в Европе такие настроения! Вы правы по-своему, согласен. Но если будете кланяться женщинам, помогать что-то донести, то вас немедленно обвинят, что вы издеваетесь над ней, вы ей говорите – «а ты женщина, я к тебе буду по-особому относиться». Нельзя тост поднимать за женщин, у нас это может и традиция, но это недопустимо особенно в мусульманских странах. Там женщина даже за столом не имеет права сидеть. Просто совет даю. Вы правы, но в других странах другой подход. Там уже дошли до того, что количество полов уже зашкаливает за десятки!»

«Еще самка давайте скажем! – продолжил Жириновский. – Давайте к самкам относиться более... что такое женщина? Это самка, как ее отличают от мужчины? Вообще эту тему не трогайте, нас будут обвинять в сексизме, что мы дискриминируем женщин. Если вы скажете в Совете Европы, «давайте обращать внимание на женщин» – нас обвинят немедленно и могут снова исключить из Совета Европы».

На это Володин заявил, что «мы должны защищать свои ценности, подстраиваться не надо, это наша идентичность – пускай они с ней считаются и мирятся». В зале зашумели. К дискуссии подключилась депутат Госдумы от КПРФ Тамара Плетнева, заявившая, что Россия находится не на 56, а на первом месте по равенству мужчин и женщин. «Они у нас имеют равные права, и мы защищаем традиционно семью, и у нас нет других полов, кроме мужчина и женщина, – подчеркнула она. – Спасибо мужчины за то, что нас так холят, берегут, целуют».

Спикер Госдумы со своей стороны в шутку предложил не сравнивать Плетневу с ее коллегой экс-боксером Николаем Валуевым. Затем в ироничную дискуссию включился депутат от КПРФ Николай Коломейцев, который напомнил, что накануне парламентарии «скрепя сердце» отказались от «парламентских десятиминуток» ради экономии времени для рассмотрения законопроектов. «Целовальную группу возьмите, какую хотите, но давайте повестку рассматривать», – предложил он.

«Недопустимо обращаться к председателю с предложением прекратить дискуссию!» – возмущенно отреагировал Жириновский. «Нужно вспомнить постановление Совета народных комиссаров о социализации женщин, когда любую женщину можно было насиловать, – заявил он. – Вам молчать надо, коммунисты! Вы издевались над женщинами! Требую продолжения дискуссии! Весь день посвятить дискуссии об отношениях между полами! Начать с Ленина и закончить Ельциным!»

Спикер Госдумы в ответ пообещал пригласить на встречу в ПАСЕ глав фракций ЛДПР и КПРФ, чтобы они могли высказать собственные позиции, касающиеся отношений между полами.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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