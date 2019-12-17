«Нам самим не нравится эта история»: Госдума приравняла сжигание мусора к утилизации

Сегодня нижняя палата российского парламента во втором чтении в отсутствии спикера Вячеслава Володина приняла законопроект, которым приравнивается сжигание мусора к его утилизации. Как передает корреспондент РИА «Новый День», думская оппозиция требовала вернуть в первое чтение, поскольку внесенные в срочном порядке поправки совершенно изменили концепцию документа, однако это оказалось безрезультатно. В поддержку «мусорному лобби» прибыл министр экологии РФ Дмитрий Кобылкин.

Речь идет о законопроекте, который в первом чтении назывался «О внесении изменений в ФЗ «Об охране окружающей среды» по вопросу внесения платы за негативное воздействие на окружающую среду». В первом чтении документ был принят еще в январе, однако поправки ко второму чтению сенатор от Калмыкии Алексей Майоров внес лишь несколько дней назад, что создало у депутатов ощущение проталкивания их в экстренном порядке. В частности, Майров предложил изменить терминологию федерального законодательства, приравняв утилизацию мусора к его сжиганию. Это позволит согласно действующим нормам отчислять инвесторам мусоросжигательных заводов (МСЗ) часть вносимого производителями и импортерами продукции экосбора.

Представлявший законопроект «единоросс», глава думского комитета по экологии Владимир Бурматов заявил, что поправки обсуждались дважды, причем последнее заседание комитета прошло накануне, и участие в нем приняли академики РАН, ученые, экологи. «Это не первый подход правительства в тандеме с сенаторами к снаряду, – заявил Бурматов. – До этого правительство просто предлагало приравнять сжигание к утилизации, но мы не можем с этим согласиться, и эти поправки даже не дошли до комитета». Бурматов пояснил, что сжигать, согласно «поправкам Майорова», планируется не весь мусор, а только «хвосты» – то, что останется после извлечения из него бумаги, стекла и пластика.

Против принятия законопроекта высказались депутаты от «Справедливой России» и ЛДПР. В частности, «эсер» Анатолий Грешневиков подчеркнул, что в первом чтении концепция законопроекта была совершенно иной, и по регламенту Госдумы его необходимо снять с рассмотрения и вернуть в первое чтение. Его поддержал либерал-демократ Кирилл Черкасов, который предложил дать представителям фракций возможность высказаться – нарушена на их взгляд концепция законопроекта, или нет. Однако председательствующий на заседании вместо Володина вице-спикер от КПРФ Иван Мельников напомнил об экономии времени и попросил коллег «излагать максимально компактно». Его коллега по фракции Николай Коломейцев и вовсе заявил, что не следует обсуждать сам законопроект, надо только называть номер поправки и голосовать за или против.

Противники идеи сенатора Майорова, работающего «в тандеме с правительством», сумели все же вынести на отдельное голосование его поправки. «Эсер» Валерий Гартунг со своей стороны подчеркнул, что изменения концептуально меняют весь законопроект. «По факту мы обсуждаем совсем другой закон, нежели тот, что был в первом чтении, – убеждал он депутатов. – Мне бы хотелось понять, что Дмитрий Николаевич Кобылкин скажет – почему нельзя было отдельным законом внести, все обсудить с приглашением экспертного сообщества? А сейчас мы в декабре вносим поправку за пару дней до второго чтения – и вам сейчас члены комитета говорили, что даже не смогли все обсудить. Я считаю, это концептуальное изменение закона. Мы уже обсуждали такие вещи – нельзя менять концепцию ко второму чтению».

Бурматов в ответ заверил, что «это тот самый законопроект, в который можно было вносить такие поправки, так как и сам законопроект, и поправки касаются взимания платежей с предприятий, оказывающих негативное влияние на окружающую среду».

«И за нашим комитетом нет грехов, когда мы прицепными вагонами к левым законопроектам цепляем правительственные поправки», – несколько обиженно возразил он.

Министр экологии Дмитрий Кобылкин, в свою очередь, заявил, что экстренность внесения таких изменений вызвана необходимостью срочно принять единую федеральную схему обращения с отходами, а приравнивание сжигания мусора к его утилизации «является неотъемлемой частью схемы». «Нам самим не нравится история с мусоросжиганием, – заверил Кобылкин. – Но этими поправками мы вносим ограничение сжигания тех фракций, которые можно пустить во вторичную переработку». В заключение министр назвал поправки «горькой таблеткой, которую надо принять».

В итоге парламентарии более чем 300 голосами приняли все поправки сенатора Майорова, и 342 парламентария проголосовали за законопроект во втором чтении. Против были только 58 депутатов, еще один воздержался.

В третьем чтении законопроект, пролежавший без движения с января, будет рассмотрен уже завтра, 18 декабря.

Отметим, что в действующем законодательстве об обращении с отходами мусоросжигание входит в понятие обезвреживание – такие действия предпринимаются для снижения негативного воздействия отходов на здоровье человека и окружающую среду. Утилизацией же в федеральном законодательстве названа переработка отходов после соответствующей сортировки и раздельного сбора.

В первом чтении законопроект рассматривался под другим названием – «О внесении изменений в ФЗ «Об охране окружающей среды» по вопросу внесения платы за негативное воздействие на окружающую среду». Поправки тогда предполагалось внести только в один федеральный закон. Ко второму чтению законопроект был кардинально изменен – теперь изменения предложено внести не в один, а сразу в три федеральных закона, и касаются они в основном не платы за негативное воздействие на окружающую среду, а переименования сжигания мусора в его утилизацию. Эти изменения дадут возможность направлять средства от экосбора не только на сокращение производства мусора и его переработку, но и на строительство мусоросжигательных заводов.

Поправки утекли в Сеть еще в начале декабря. Экозащитники призвали россиян направлять письма с просьбой отказаться от этой идеи в комитет Государственной думы по экологии, который возглавляет Владимир Бурматов. Сотни пользователей в соцсетях сообщили, что уже направили свои негативные отзывы на законопроект в Госдуму.

«Законодательная «игра» с терминами может привести к необратимым последствиям: Россия станет зависимой от вредного мусоросжигания, а отходы начнут восприниматься не как ресурс, а как топливо», – отреагировали на поправки в российском отделении «Гринпис».

Как опасаются экологи, фактически это приведет не к снижению объема производимого мусора – к чему должен стимулировать экосбор производителей продукции – а к его росту, поскольку увеличение объемов будет экономически выгодно для владельцев МСЗ.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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