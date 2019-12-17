В Госдуме придумали свой новогодний подарок

Госдума сделала себе подарок под Новый год, решив учредить собственную медаль. Как передает корреспондент РИА «Новый День», соответствующее постановление сегодня на пленарном заседании депутаты приняли единогласно. Согласно документации, нижняя палата парламента сможет награждать своей медалью не более пяти претендентов в год.

Как сообщила глава думского комитета по контролю и регламенту Ольга Савастьянова, этим высшим ведомственным знаком отличия могут быть награждены граждане России за успехи в законотворчестве и развитии парламентаризма, а также иностранные граждане за укрепление многосторонних или двусторонних отношений с Россией, за развитие межпарламентского сотрудничества. Правда, медалью нельзя будет награждать действующих депутатов всех уровней.

Инициировать награждение сможет спикер Госдумы, а фракция или профильный думский комитет должны будут вносить ему предложения. Расходы на изготовление медалей, удостоверений и награждение предполагается обеспечить за счет средств, предусмотренных в федеральном бюджете на работу Госдумы.

Вопросов по этому поводу у народных избранников не возникло. Идею учредить собственную медаль депутаты поддержали единогласно, продемонстрировав высокую явку в зале уже в финале заседания: в поддержку было отдано 419 голосов.

Предполагается, что медаль будет изготовлена из медно-никелевого сплава, на ее лицевой стороне в центре будет размещено рельефное изображение современного здания Государственной Думы, с надписью «Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации». На обороте в центре располагается рельефное изображение Таврического дворца с надписью «1906 г.» и «Государственная дума Российской Империи». Медаль будет прикреплена к колодке синего цвета с продольными полосами белого, голубого и красного цветов.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 17.12.19

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