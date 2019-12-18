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Среда, 18 декабря 2019, 17:01 мск

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Медведев в Госдуме оказался в роли Деда Мороза: вручил депутатам награды

Фото: официальный сайт Госдумы РФ

Осенняя сессия в Госдуме завершилась визитом премьер-министра Дмитрия Медведева, который предположил, что его пригласили в нижнюю палату парламента в качестве Деда Мороза, после чего вручил депутатам государственные награды.

«Уж не знаю, в качестве Деда Мороза или кого вы меня пригласили выступить сейчас, – под смех в зале сказал Медведев, выйдя на трибуну. – Но я делаю это с большой радостью и с большим уважением».

Премьер отметил, что в уходящем году «мы с вами неплохо поработали, были приняты и уже вступили в силу 449 федеральных законов, из них больше половины, как обычно – правительственные».

«Как было сказано в одном советском кинофильме – все, что могу, – развел руками премьер-министр после того, как вручил отличившимся думцам правительственные награды. – Я действительно очень высоко, искренне оцениваю нашу совместную работу. Мы здесь спорим, доказываем свою правоту, это касается не только оппозиционных фракций, но и «Единой России» – мы тоже спорим, бывает, по каким-то вопросам. Но самое главное, что в этих спорах действительно рождается истина, а истина в парламенте – это действительно качественные законы».

«Большое спасибо вам за эту работу, желаю вам всем хорошо провести новогодние праздники, – завершил свое выступление Медведев. – Их критикуют и слева, и справа, но все равно празднуют. С наступающим вас Новым годом!»

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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