Много денег и золотые слитки: арестованный генерал таможни оказался богачом

В ходе обысков у генерал-лейтенанта Федеральной таможенной службы Александра Кизлыка, который обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями, следователи нашли крупные суммы денег, дорогие часы и золотые слитки. Об этом сегодня в Басманном суде Москвы заявил следователь Дмитрий Аверьянов по время рассмотрения ходатайства об аресте высокопоставленного таможенника.

В частности, по информации РБК, были обнаружены 600 тысяч евро, 600 тысяч американских долларов, а также золотые слитки и часы люксовых брендов. Сегодня Кизлыку и его заместителю Алексею Серебро предъявлены обвинения в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшими тяжкие последствия.

По версии следствия, Кизлык помогал освободить от уголовной ответственности преступников, причастных к контрабанде денег. Показания дали, в частности, свидетели из числа сотрудников ФТС. Сам Кизлык вину не признал, но суд принял решение об его аресте.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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