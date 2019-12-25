В деле о чиновниках-контрабандистах ФТС нашли еще трех фигурантов

В громком уголовном деле о злоупотреблениях в Федеральной таможенной службе (ФТС) России появились еще три фигуранта, сообщила пресс-секретарь Басманного суда Москвы Ирина Морозова. «В суд поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Черкашину, Мишину, Шурыгину», – рассказала Морозова.

Суд определит меру пресечения для замначальника таможни аэропорта Домодедово Юрия Черкашина, его коллеги в аналогичной должности аэропорта Внуково Константина Мишина и старшего дознавателя по особо важным делам Домодедовской таможни Андрея Шурыгина.

Днем ранее Басманный по решению суда за решетку на время следствия отправились глава управления дознания ФТС генерал-лейтенант Александр Кизлык и его заместитель Алексей Серебро. Следователи уверили судью, что они помогли контрабандистам переправлять через границу большие суммы наличных.

В частности, вчера, 24 декабря, в суде выяснилось, что Кизлык является долларовым миллионером: в ходе обыска силовики обнаружили у него порядка 600 тыс. евро, 600 тыс. долларов, золотые слитки, часы элитных марок, драгоценности.

По данным РИА «Новости», один из его преступных эпизодов, связан с женой посла России в Кении. Она якобы не задекларировала смешную, по сравнению с изъятыми богатствами, сумму в 50 тыс. долларов. Следствие считает, что благодаря подозреваемому, она избежала задержания и дальнейших разбирательств. Уголовное дело возбуждено по статье о злоупотреблении полномочиями. Таможенникам грозит до десяти лет в лишения свободы.

Москва, Иван Гридин

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