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Понедельник, 23 декабря 2019, 15:07 мск

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Следователи нагрянули с обысками в Федеральную таможенную службу

Сотрудники СКР пришли с обысками в центральный аппарат Федеральной таможенной службы (ФТС) и ее подразделения, сообщают ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на источники, которые рассказали, что следственные действия проводятся в рамках уголовного дела, однако не стали сообщать, по какому поводу оно было возбуждено.

По данным РЕН ТВ, обыски проводятся в центральном аппарате, а также во Внуковской и Домодедовской таможнях. Телеканал отмечает, что они связаны с уголовным делом о крупных финансовых махинациях. РБК со ссылкой на источник также сообщает, уголовное дело возбуждено по статье «мошенничество» (ст.159 УК РФ).

Телеканал также отмечает, что под подозрение попали начальник управления таможенного дознания, генерал-лейтенант Александр Кизлык, его заместитель по фамилии Серебро, а также заместители начальников Внуковской и Домодедовской таможен Константин Мишин и Юрий Черкашин.

Москва, Иван Гридин

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Метки / Коррупция

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