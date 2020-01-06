«Безумие Трампа»: возможна ли большая война на Ближнем Востоке

Последние резонансные события вокруг Ирана и Ирака после громкого убийства иранского генерала Касема Сулеймани связаны с желанием президента США Дональда Трампа одержать победу на предстоящих в 2020 году выборах. Такое мнение высказал известный российский политолог Сергей Марков. По его оценке, большая война на Ближнем Востоке маловероятна.

Как считает эксперт, у Трампа были условно четыре стратегии, связанные с Ираном и выборами:

«1. Если бы Трамп просто смотрел, как шииты Ирака и Ирана штурмуют посольство США и бьют по американским базам, то Трамп выглядел бы слабаком в глазах американских патриотов, а это его база поддержки. И рисковал бы проиграть выборы. Поэтому Трамп должен был ответить.

2. Реальная война с Ираком принесла бы много гробов в США и напугала бы американцев, которые устали воевать неизвестно за что в далеких песках. Поэтому Трамп не отдаст приказ о большой войне с Ираном.

3. Небольшой эффектный удар делает Трампа героем в глазах американских патриотов и повышает его шанс избраться президентом на второй срок.

4. Если Иран ответит ударами, то Трампу выгодна не большая война, а тоже ответы ударами. И так до выборов будут иногда обмениваться ударами. Это делает Трампа «военным вождем» нации, что всегда очень выгодно для политика на выборах. Но без больших гробов», – отметил Марков в своей публикации в «Фейсбуке».

Политолог также обратил внимание, что на решение Трампа явно мог повлиять Израиль, который важен для нынешнего президента США по нескольким причинам, в том числе, с точки зрения выборов.

Во-первых, как отметил эксперт, Израиль – стратегический союзник американских правых много десятилетий. Во-вторых, Израиль косвенно дает деньги еврейской общины США, точнее, ее консервативной части, на выборы. В третьих, Израиль косвенно дает ресурс СМИ США, поскольку там очень влиятельна еврейская община, что важно для выборов. В-четвертых, Трамп связан с Израилем, точнее, с еврейской общиной, семейными узами. «Трамп очень любит дочь Иванку и ценит зятя Кушнера. То есть помочь Израилю для Трампа важно и для души и для победы на выборах. А главная угроза для Израиля это радикалы Ирана, типа генерала Сулеймани», – пишет Марков.

По его мнению, Иран тоже опасается большой войны. «Так и будут Трамп и шииты и их аятоллы рычать друг на друга. И иногда покусывать друг друга. На пользу обеим сторонам», – заключил Марков.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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