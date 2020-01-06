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Понедельник, 6 января 2020, 18:41 мск

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Путин пригласил на выходные канцлера Германии: о чем пойдет речь на переговорах

Фото: пресс-служба Кремля

Канцлер Германии Ангела Меркель прибудет с визитом в Москву по приглашению президента РФ Владимира Путина 11 января. Как сообщила пресс-служба Кремля, лидеры двух государств намерены обсудить актуальные международные проблемы, в том числе ситуацию вокруг Ирана и Ирака.

В частности, переговоры затронут вопросы, касающиеся Сирии, Ливии, Ближнего Востока, где произошла эскалация напряженности после американского авиаудара 3 января.

Кроме того, в ходе переговоров пойдет речь о проблемах внутриукраинского конфликта «в контексте реализации минского «Комплекса мер» от 2015 года и договоренностей, достигнутых на саммите в «нормандском формате» 9 декабря 2019 года в Париже», говорится в сообщении.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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Метки / Европа

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