Госдума пытается защитить историю: потребует от Польши извинений за искажение фактов о Великой Отечественной войне

Нижняя палата российского парламента потребует извинений от Польши за попытки «переписывания истории и искажения фактов». Как передает корреспондент РИА «Новый День», с таким предложением на первом пленарном заседании весенней сессии выступил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Депутаты встретили эту идею аплодисментами.

Свое традиционное выступление, открывающее весеннюю сессию думы, Володин начал с напоминания о том, что наступивший год стал годом памяти и славы, когда страна отметит 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. «Нам важно, чтобы история не переписывалась, и факты не были искажены, – подчеркнул он. – Но сегодня мы видим, что политики ряда стран пытаются переписать историю и исказить факты. Наши коллеги из сейма [Республики Польша] – сложно из назвать коллегами, им было бы правильно ознакомиться с заявлением президента США Франклина Рузвельта, который в 1942 году говорил: «На европейском фронте самым важным событием прошедшего года, без сомнения, стало сокрушительное контрнаступление великой русской армии против мощной германской группировки. Русские войска уничтожили – и продолжают уничтожать – больше живой силы, самолетов, танков и пушек нашего общего неприятеля, чем все остальные Объединенные Нации вместе взятые».

Володин также обратил внимание, что в освобождении Польши принимало участие более 3,2 млн советских солдат и офицеров, в ходе боев погибло более 470 тысяч из них. Общие финансовые затраты СССР на освобождение Польши составили более 5 трлн рублей – если перевести сумму на сегодняшние деньги. «Несмотря на тяжелое голодное время, наша страна восстановила разрушенные войной польские железные дороги», – отметил спикер, пояснив, что эти затраты составили около 40 млрд рублей в сегодняшних суммах.

При этом за годы оккупации фашистская Германия истребила в Польше свыше 3 млн евреев. «Это страшная цифра», – констатировал Володин и отметил, что в те годы почва для таких действий была подготовлена руководством Польши, которое «подогревало антисемитские настроения внутри страны».

«Давайте здесь проявим позицию и потребуем от сегодняшнего руководства Польши извинений за то, что происходило на территории Польши в предвоенное время и то, что происходит сегодня, – предложил спикер Госдумы. – Это будет с их стороны честно по отношению и к еврейскому народу, и к славянским народам, и к тому, что происходило и происходит на территории этой страны». Депутаты встретили это предложение аплодисментами.

«Только слабые политики не могут смириться с ролью Советского союза в победе над коричневой чумой», – подытожил Володин, отметив, что именно с их молчаливого согласия неофашисты оскорбляют могилы советских солдат за рубежом. Он также подчеркнул, что «было бы правильным» для думских профильных комитетов и делегаций нижней палаты парламента в межпарламентских структурах «сделать все, чтобы считать вопрос защиты исторической памяти для себя приоритетной». Это необходимо для того, чтобы не поощрять распространение по всему миру то отношение к войне, которое возникло сегодня в Польше и прибалтийских странах, пояснил спикер Госдумы.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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