«Работающие нищие» останутся без поддержки: «Единая Россия» посоветовала жителям РФ больше трудиться

Фракция «Единая Россия» в Госдуме отказалась повышать до прожиточного минимума доходы самых бедных работающих россиян. Как передает корреспондент РИА «Новый День», соответствующий законопроект, разработанный депутатами-«эсерами», парламентарии от «ЕР» заблокировали уже в первом чтении.

В документе речь шла о доплатах россиянам, работающим полный рабочий день, однако получающим зарплату после вычета всех налогов меньше прожиточного минимума. «Деньги в стране есть, и мы вполне можем найти 158,9 млрд рублей в год, чтобы обеспечить доходы самых бедных граждан на уровне прожиточного минимума, чтобы они не платили подоходный налог. То есть для них ставка налога будет ноль процентов», – пояснил один из авторов проекта закона – депутат Госдумы от «Справедливой России» Валерий Гартунг.

Парламентарий отметил, что реальный прожиточный минимум в России выше 12 тысяч, а возвращать гражданам из федерального бюджета придется по полторы тысячи рублей: именно такая сумма уходит из минимальных зарплат на уплату налога на доходы физических лиц (НДФЛ), после чего зарплата оказывается ниже прожиточного минимума.

Между тем, комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов рекомендовал отклонить законопроект. Как пояснила «единоросс» Татьяна Сапрыкина, в большинстве регионов и так МРОТ выше прожиточного минимума – к тому же правительство РФ предоставило на проект отрицательный отзыв.

«Но вы же не будете спорить, что сегодня в России есть такое позорное явление, как «работающий нищий»? – обратился к представителю партии власти депутат-«эсер» Дмитрий Ионин. – «Справедливая Россия» предложила, как от этого явления уйти». При этом парламентарий обратил внимание, сегодня в России «работающими бедными» является от 5 до 7 млн человек.

Однако Сапрыкина заявила, что обсуждается не цель законопроекта, а его конструкция – и именно к ней возникли претензии. «Сложный механизм и сложное администрирование», – подчеркнула она.

В то же время на помощь коллеге по фракции «ЕР» пришла депутат Наталья Боева, которая с возмущением поинтересовалась, как эти доплаты увеличат производительность труда россиян. «Мы доходы все время поднимаем, поднимаем, а что с производительностью труда?» – заявила она, пояснив, что «в экономике главный закон – темпы роста производительности труда должны превышать темп роста доходов».

«При чем тут производительность труда, если человек, получая зарплату на руки, просто не может на нее выжить физически, – поразился Гартунг. – Что тут непонятного?»

«Единая Россия» будет против, – отреагировала «единоросс» Валентина Кабанова. – В законах, которые мы принимали, предусматривается, чтобы работающий человек получал достойную заработную плату и стремился к повышению производительности труда – а не рассчитывал только на социальные выплаты. Надо принимать законы, способствующие повышению зарплаты, а не каких-то социальных льгот».

В ответ «эсеры» заявили, что «партия большинства» тащит страну в 19 век, отрицая социальные достижения века 20-го. «Без права на пенсии и социальные выплаты, с риторикой, что надо работать больше и будете больше получать, – отметил депутат Олег Шеин. – 21 век социальных фондов, а Россия движется в противоположном направлении. Даже Минэкономразвития говорит «давайте уберем налог с доходов самых бедных» – но «Единая Россия» говорит «нет, давайте налог оставим».

Аргументы думской оппозиции не убедили «единороссов». Большинством голосов партия власти заблокировала законопроект в первом чтении.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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