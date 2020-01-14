Госдумкая фракция «ЕР» снова лишила россиян возможности раннего выхода на пенсию

Партия власти активно сопротивляется предлагаемым изменениям пенсионного законодательства, которые способны нивелировать негативные последствия повышения возраста выхода на заслуженный отдых. Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня на пленарном заседании Госдумы представители «Единой России» вновь отказались утвердить поправки, позволяющие россиянам выходить на пенсию в 55 и 60 лет.

Поправки к закону «О страховых пенсиях» внесли в нижнюю палату парламента двенадцать «эсеров» во главе с лидером фракции Сергеем Мироновым. Авторы документа предложили разрешить россиянам самостоятельно определять в установленных рамках возраст выхода на пенсию. Для этого гражданин должен только написать заявление. Женщинам «эсеры» предложили выходить на пенсию с 55 до 60 лет, мужчинам – с 60 до 65.

«Мы просто даем право гражданам, достигшим определенного возраста, написать заявления, что они хотят выйти на пенсию, – пояснил один из авторов инициативы Валерий Гартунг. – Я слышал выступления в СМИ от депутатов самой большой фракции, что и в 60 рано, надо в 70. Пожалуйста, наш законопроект предоставит вам такую возможность – но если люди не могут или не хотят продолжать работу, мы им предоставляем возможность выйти на пенсию так, как было раньше: женщинам в 55, мужчинам в 60».

Его коллега по фракции «Справедливой России» Олег Николаев, в свою очередь, напомнил о начавшихся в правительстве РФ разговорах о переходе на четырехдневную рабочую неделю. «Это дополнительно подтверждает тезис, что нет необходимости держать на рынке труда такое количество рабочих рук, – указал он. – А все замечания комитета [Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов] могут быть доработаны ко второму чтению, и этот закон может быть полезен для граждан РФ».

Однако комитет по труду на такой вариант не согласился. «Единоросс» Светлана Бессараб заявила, что предложения «эсеров» не устанавливают дополнительных критериев права выхода на пенсию, не отменяют действующих, а согласно тексту законопроекта вводится максимальный срок выхода на пенсию – получается, что документ запрещает работать мужчинам старше 65 лет и женщинам старше 60.

В итоге за инициативу «эсеров» поддержали всего 100 депутатов из 434, присутствовавших на заседании. «Единороссы» в очередной раз вообще не приняли участия в голосовании.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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