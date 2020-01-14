Подождите год-полтора: «единороссы» в Госдуме отказались просить Медведева обеспечить льготников лекарствами

Депутаты Госдумы от «Единой России» признали, что в России существует проблема с обеспечением льготников бесплатными лекарствами, однако отказались обращаться в правительство РФ по этому поводу. Финансирование здравоохранения и так увеличено, заявил член фракции «ЕР» Александр Петров и при этом добавил: «Штаны бы не порвались!»

Как передает корреспондент РИА «Новый День», проект постановления об обращении к председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву подготовили депутаты от КПРФ. Как пояснил сегодня на пленарном заседании нижней палаты парламента представитель фракции коммунистов Алексей Куринный, в регионах льготники, в том числе инвалиды, не могут получить положенные им по закону бесплатные лекарства, потому что субъекты РФ не получают достаточное финансирование.

«Основание [для обращения] – факты массового и грубого нарушения права человека на льготное лекарственное обеспечение. Уже принятое федеральное обязательство должным образом не исполняется, – заявил Куринный, подчеркнув, что только в его родной Ульяновской области около тысячи таких случаев оставшиеся без лекарств льготники довели до судов. – Преждевременный выход на инвалидность зависит от того, в какой мере человек может получать медицинское обеспечение».

Парламентарий напомнил, что проблемы начались с закона о монетизации льгот, который привел к выпадению из этой системы части льготников, признанных способными самостоятельно купить лекарства. «В месяц получалось [компенсация] в 863 рубля. Для сравнения: лечение одного больного сахарным диабетом обходится в три тысячи рублей в месяц, гипертонического больного – в две с половиной тысячи, я уже не говорю об онкологии», – обратил внимание депутат.

Куринный также подчеркнул, что в качестве единственного выхода быстро поправить ситуацию видит увеличение межбюджетных трансфертов, которые идут из федерального бюджета в региональные на закупку таких препаратов. «Региональные бюджеты показывают недостаток средств, придумываются разные способы, как не выписывать лекарства, – уточнил он. – В Рязанской области дефицит 634 млн рублей, в Удмуртии – 142 млн, в Краснодарском крае – 2 млрд 400 млн рублей, и так практически по всем областям».

Однако думский комитет по охране здоровья отказался поддерживать постановление об обращении к Медведеву. Его председатель – «единоросс» Дмитрий Морозов заявил, что комитет не поддерживает документ «именно в этой формулировке». Парламентарий сообщил, что финансирование здравоохранения в этом году и так возросло на 52%, и предложил депутатам принять участие в «круглом столе» по проблемам лекарственного обеспечения, который пройдет в весеннюю сессию, а также пообещал, что 4 марта в рамках правительственного часа глава Минздрава РФ Вероника Скворцова прокомментирует эту проблему. По словам Морозова, кабинет министров сейчас разрабатывает комплекс мер для внедрения альтернативной модели лекарственного обеспечения, и не следует ему мешать подобными инициативами.

На вопрос депутатов, сколько времени потребуется на разработку и внедрение этой модели, Морозов предположил, что год-полтора. «Идет большая системная работа, потому что проблем накопилось очень много, – сообщил он. – Мы отдаём себе в этом отчет. Можем ли мы это сделать за полгода? Нет. Это огромный спектр вопросов».

В то же время депутат от «ЕР» Анатолий Выборный со своей стороны предложил вместо увеличения финансирования на льготные лекарства – наказывать региональных чиновников, которые провели закупки в недостаточном объеме. «В некоторых регионах были возбуждены уголовные дела в отношении чиновников, которые не закупали лекарства», – подтвердил в ответ Куринный, но при этом подчеркнул, что «виноват в этом федеральный центр, который не предоставляет деньги на закупку».

Поддержку инициативе Куринного оказала фракция ЛДПР. В частности, депутат Ярослав Нилов также подтвердил наличие проблемы у льготников с получением лекарств. «Эсер» Олег Нилов, в свою очередь, «перевел» проблему на простой язык. «Дело не в методиках, поиске сложнейших решений «как нам реорганизовать Рабкрин, – обратился он к Морозову. – Дело в деньгах, которые правительство даже в таких мизерных объемах не хочет направлять на решение этих проблем. Это недофинансирование. Оно ставит на грань существования клиники и больницы, поэтому системное решение находится в области принятия бюджета по конкретной отрасли. И речь нужно вести об увеличении как минимум в два раза бюджета, который выделяется на здравоохранение. Как в Москве. Здесь ситуация более-менее, хотя тоже есть вопросы. Поэтому [решение появится] когда вы хлопнете рукой по столу и скажете «Хватит! Больше я не играю в эти игры и не будут заводить рака за камень».

«А я разделяю вашу позицию по увеличению финансирования, – заявил ему Морозов. – Но я бы хотел обратить внимание на эффективность расходования бюджетного рубля. В основе должна быть системная работа».

«Я убежден, что эта тема прямо связано с национальными целями, – привел серьезный аргумент в пользу обращения к Медведеву депутат Госдумы от КПРФ Олег Смолин. – Если мы хотим увеличить продолжительность жизни, мы должны улучшать медицинскую помощь. Каждый умерший в трудоспособном возрасте – это потеря для бюджета. Скупой платит дважды. Почему мы боимся даже просто потревожить правительство?»

В этот момент в дискуссию вступил «единоросс» Александр Петров. Он крайне экспрессивно призвал коллег «посмотреть цифры 2020 года», и убедиться, что финансирование здравоохранения увеличено на 52%. «Никогда в истории российского здравоохранения этого не было! 52%! Штаны бы не порвались!», – заявил он. «Когда КПРФ фокусирует внимание на этой проблеме – можно ли согласиться с тем, что это самая главная проблема? Нет! Мы должны прийти к новой системе лекарственного обеспечения, это основная цель. Нельзя наше внимание и внимание правительства уводить в сторону от этого!» – заявил Петров.

«Зал шумит. Его [проблема обеспечения лекарствами льготников] не очень интересует, – констатировал со своей стороны «эсер» Олег Нилов. – Это потому, что у многих из вас есть, к счастью, возможность и свое здоровье, и здоровье близких поправить у лучших врачей за границей – например, в Германии. А ведь здесь уже звучали народовольческие призывы прекратить лечение высших должностных лиц за рубежом».

В финале обсуждения, поняв, что переубедить «единороссов» не удалось, Куринный напомнил, что три года назад правительство РФ обещало увеличить финансирование закупок препаратов для льготников. «Что проще? Ждать, пока исправится система – а люди пока пусть умирают и выходят на инвалидность?» – поинтересовался он у представителей «Единой России».

Морозов в ответ призвал коммуниста «очень осторожно использовать слова, цифры и эмоции». «Призываю всех к работе в тех мероприятиях, о которых я сказал. Нам не нужно ошибаться, тогда мы не будем говорить, что лучшие врачи работают в Германии – они работают у нас, и мы должны их поддержать», – поставил он точку в дискуссии.

В итоге за постановление об обращении к Медведеву проголосовало всего 94 народных избранника – без представителей «Единой России».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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