Лидеры фракций в Госдуме одобрили «ремонт Конституции»

В России начинают тратить деньги на решение социальных задач, и депутаты Госдумы готовы оперативно принять соответствующие поправки в бюджет. Об этом заявили лидеры трех думских фракций, сообщается на сайте нижней палаты парламента. В ЛДПР и КПРФ также отметили, что в целом поддерживают предложенную президентом РФ конституционную реформу.

В частности, по словам главы думских «единороссов» Сергея Неверова, члены фракции готовы максимально оперативно принять поправки в бюджет этого года, чтобы начать анонсированные президентом социальные выплаты малообеспеченным семьям с детьми от трех до семи лет и материнского капитала – который сейчас будут получать и при рождении первого ребенка.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, в свою очередь, также одобрил увеличение социальных бюджетных трат. Он отметил, что в России прекращают «накачивать накопительные фонды – теперь эти деньги пойдут на решение социальных задач. Это высвобождает огромные финансовые возможности, достаточные для воплощения самых амбициозных планов». Жириновский не преминул напомнить, что либерал-демократы ранее уже предлагали исправить Конституцию РФ, и пять из десяти этих инициатив совпали с предложениями Путина.

Бессменный лидер КПРФ Геннадий Зюганов также одобрил идею поправок в основной закон страны. «Сейчас направление «ремонта» Конституции абсолютно верное, мы будем многое поддерживать», – сообщил он.

Как сообщал «Новый День», президент РФ Владимир Путин в ходе ежегодного Послания Федеральному собранию выступил с инициативой проведения масштабной конституционной реформы. В частности, глава государства предложил увеличить роль Государственной думы в политическом поле страны, отдав ей право утверждения председателя правительства РФ и министров, на конституционном уровне запретить лицам, занимающим критически важные для страны должности, иметь гражданство или вид на жительство других государств, а также ужесточить требования к кандидатам в президенты РФ. Кроме того, Путин предложил внести поправки, отменяющие приоритет международного права над российскими законами.

При этом, согласно Основному закону страны, предложение о пересмотре главы №1 Конституции РФ выносится на рассмотрение Федерального Собрания, и если его поддерживают три пятых всех сенаторов и депутатов, то должно быть созвано Конституционное Собрание.

«Конституционное Собрание либо подтверждает неизменность Конституции Российской Федерации, либо разрабатывает проект новой Конституции Российской Федерации, который принимается Конституционным Собранием двумя третями голосов от общего числа его членов или выносится на всенародное голосование», – говорится в ст. 135 Конституции РФ.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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