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Четверг, 16 января 2020, 14:44 мск

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Госдума поддержала идею Путина учредить звание «Город трудовой доблести»

В России в год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне появится звание «Город трудовой доблести». Как передает корреспондент РИА «Новый День», соответствующий законопроект сегодня в первом чтении единогласно приняла Государственная дума. Как подчеркнул спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, инициатива внесения проекта закона принадлежит правительству РФ.

Президентский законопроект дружно поддержали все фракции в Государственной думе. Как заявил депутат от КПРФ Владимир Кашин, трудовой подвиг народа «здорово недооценен, это факт». «Это слова благодарности этому уникальному поколению», – констатировал он. При этом коммунист не преминул отметить, что именно советская экономика «все сделала оперативно и быстро», чтобы «уже в 1942 году наша промышленность работала как часы».

Либерал-демократы, в свою очередь, предложили не забывать и о материальной положении участников трудового фронта, а эсеры – призвали к широкому общественному обсуждению будущих заявок, предположив, что они поступят от Екатеринбурга, Ижевска, Омска и Красноярска. «Это будет правильное решение – если не в чиновничьих кабинетах будут решать кому дать такой статус, кому нет, а люди сами будут решать, – пояснил Дмитрий Ионин. – Это возбудит неподдельный, искренний интерес к истории того, как ковалась в тылу победа».

«Это наша память, дань огромного уважения, которое послужит дальнейшему укреплению нашего единства», – охарактеризовала законопроект единоросс Ольга Павлова.

Законопроект был поддержан единогласно 438 депутатами Государственной думы.

Предполагается, что звание будут присваивать городам России, жители которых внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне, «обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, располагавшихся на территории города, и проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность», говорится в тексте закона. Присваивать почетное звание городам будет лично президент РФ своим указом –«как правило, в канун праздника Весны и Труда 1 мая». В честь присвоения звания в городе будет устанавливаться стела с гербом города и текстом указа главы государства.

Вносить предложения о присвоении звания городу смогут как органы местного самоуправления, так и общественные организации и обычные граждане. По итогам рассмотрения этих инициатив заксобрания регионов будут принимать решения об обращении к президенту РФ с соответствующим ходатайством.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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