«Мы воздержимся»: КПРФ отказалась голосовать за премьерство Мишустина

Фракция КПРФ в Госдуме отказалась поддерживать кандидатуру Михаила Мишустина, внесенную главой государства на должность премьер-министра РФ. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявил лидер компартии Геннадий Зюганов, выступая на пленарном заседании нижней палаты парламента. Главный коммунист страны подчеркнул, что на новом председателе правительства будет большая ответственность, и если он не справится – это приведет к политическому кризису.

Зюганов напомнил, что ранее в своих выступлениях отмечал, что в российском правительстве есть «три фракции»: первая – это силовики, на которых опирается Путин, вторая – «либеральная космополитическая», которая растранжирила деньги и не доводила их до граждан, этот блок «все загубил и является причиной отставки правительства». Третья фракция по определению Зюганова – это «министры, у которых нет денег, и которые являются главными козлами отпущения». «У вас крайне трудная задача сформировать грамотный кабинет министров», – предупредил лидер КПРФ.

При этом, как заявил политик, компартия не может поддержать кандидатуру Мишустина – в частности, потому, что пока не ясно, каким курсом он намерен вести новый кабинет министров, кто в него войдет и поможет ли это улучшению социально-экономической ситуации в стране. «Но мы не будем голосовать и против, – сообщил он. – Мы воздержимся – посмотрим на ту линию, которую вы выработаете».

При этом Зюганов пожелал Мишустину успехов и выполнения уже данных им обещаний.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 16.01.20

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