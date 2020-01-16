Никто не был против: Госдума назначила Мишустина главой правительства РФ

Нижняя палата российского парламента одобрила предложение главы государства о назначении на должность председателя правительства РФ Михаила Мишустина. Как передает корреспондент РИА «Новый День», в открытом поименно голосовании 383 депутата поддержали предложенного главой государства кандидата, 41 воздержался. О своем отказе в поддержке Мишустину ранее заявил лидер фракции КПРФ Геннадий Зюганов, но никто из парламентариев не высказался против.

Перед процедурой голосования глава думского комитета по контролю и регламенту Ольга Савастьянова сообщила, что на заседании отсутствуют 12 парламентариев, которые сегодня находятся на заседании рабочей группы по подготовке изменений в Конституцию РФ. «В зале они отсутствуют, и большая просьба вместо них не голосовать, – попросил спикер Госдумы Вячеслав Володин. – У нас вообще есть норма регламента, которая запрещает нам это делать».

После голосования парламентарии аплодисментами поздравили Мишустина с получением думского одобрения на назначение главой правительства РФ. «На протяжении всего времени у нас были те кто «за», «против» и «воздержался», – сообщил Володин результаты предыдущих аналогичных голосований в Госдуме. – Сегодняшнее голосование отличается от предыдущих тем, что есть те, кто воздержался, но нет тех, кто против». Кандидатура президента объединила всех, пояснил он. «Но рекорд поддержки вы не побили, самая большая поддержка была оказана парламентом нашему президенту Владимиру Владимировичу Путину, – не преминул отметить Володин. – Мы надеемся, что задачи, которые поставил президент перед правительством, будут решены».

Мишустин, в свою очередь, поблагодарил президента и Госдуму за доверие и поддержку, и пообещал, что держать связь с думой, фракциями и комитетами «чтобы сверять наш курс». «Хочу заверить вас, что буду готовиться к апрелю, чтобы более детально вас ознакомить с тем курсом, который возьмет правительство РФ, и надеюсь что вы поддержите его», – отметил он.

Полпред президента в Госдуме Гарри Минх со своей стороны также поблагодарил Государственную думу «за прямую или косвенную поддержку, как Геннадия Ивановича [Зюганова]».

«Безусловно это поддержка президента, – подчеркнул спикер Госдумы. – У нас впервые фракция КПРФ не голосовала против кандидата. Цели и задачи, которые определил в своем послании президент, требуют от нас консолидации».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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