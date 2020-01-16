Жириновский – новому премьеру: «Вы же как врач: страна больная – скажите, что может быть вылечите»

Либерал-демократы в Государственной думе поддержали назначение Михаила Мишустина на пост премьер-министра. Как передает корреспондент РИА «Новый День», это подтвердил лидер ЛДПР Владимир Жириновский, выступая сегодня на пленарном заседании нижней палаты парламента. При этом политик дал несколько советов новому главе правительства и раскрыл суть предстоящих изменений Конституции, о которых накануне заявил президент РФ Владимир Путин. «Все послание – это чтобы вас спасти! Вашу партию», – сказал Жириновский, обращаясь к «единороссам».

В своей эмоциональной речи Жириновский раскритиковал депутатов, которые бурными аплодисментами встретили жесткий отказ Мишустина рассмотреть вопрос о списании банковских долгов россиянам. «Идет прямой эфир, и раздался гром аплодисментов на ответ Михаила Владимировича о том, что он отрицательно относится. Я не понимаю, вы чему хлопаете-то? – отметил лидер ЛДПР. – Есть предложение списать долги нашим гражданам. Они мучаются, над ними издеваются. Председатель правительства ответил может быть еще как чиновник – он ответил, а вы хлопаете! И вся страна скажет, что не хотят они с новым правительством помочь гражданам. Миллионы граждан ждут нашей помощи! Вас кто заставляет хлопать? Вас же слышит вся страна, что вы не хотите помогать нашим гражданам!»

«Вся ваша тактика, все послание – это чтобы вас спасти! Вашу партию. Так делали большевики, они спасали себя 73 года!» – возмущенно заявил Жириновский, и тут же посоветовал Мишустину никогда не отвечать отрицательно на поступившие вопросы и предложения. «Надо говорить «получится», «создадим комиссию», «будем думать», «посмотрим», – подчеркнул лидер ЛДПР. – А вы говорите как специалист – «нет, не будет». Вы же как врач: вся страна больная, так скажите, что может быть вылечим, поможем – а вы «нет!». И депутаты тоже».

Вместе с тем лидер ЛДПР отметил, что вправе давать бесплатные советы, потому что у него «опыт 30-летний за плечами, которого у вас нету». При этом он поинтересовался у Мишустина, будет ли у его правительства «левый поворот», запрос на который высказывает российское общество. «Нет, праволиберальный курс будет. Никакого нового социализма», – ответил сам же политик, уточнив, что это «все уже было: все бросили, все поломали ради того, чтобы Ельцин вошел в Кремль».

«Вы спрашиваете его о министрах, – обратился лидер ЛДПР вновь к депутатам. – Вы чего, не знаете, кто назначает министров, что ли? У нас в Конституции пока, к сожалению, президентский режим. Да он сам не знает! Ему дадут список, и все. А утром будет указ».

Как считает Жириновский, конституционные изменения, дающие право Госдуме назначать председателя правительства, не помогут ни ЛДПР, ни КПРФ. «Они это все для себя принимают, Геннадий Андреевич. У них здесь опять будет нужное большинство, и опять это будут их министры!» – констатировал он.

По мнению Жириновского, основная проблема страны в том, что смена премьеров и правительства происходит слишком часто. «Вы десятый за 20 лет. То есть в среднем по два года держится председатель правительства», – пояснил лидер ЛДПР.

Ранее сегодня в результате открытого голосования кандидатура Михаила Мишустина, внесенная президентом в качестве претендента на пост главы правительства РФ, получила поддержку 383 депутатов. Никто из парламентариев не голосовал против.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 16.01.20

Самолет SSJ 100 экстренно сел на недостроенную полосу в Домодедово. / Путин утвердил рокировку Мишустина и Медведева. / Путин разъяснил смысл поправок в Конституцию членам профильной комиссии. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»