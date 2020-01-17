ФСБ накрыла в Серпухове крупную нарколабораторию: «синтетика» шла на продажу в «Даркнете»

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России отчиталась о задержании ОПГ, которая поставила на поток производство и продажу особо крупных партий синтетических наркотиков в Подмосковье. Как сообщил Центр общественных связей спецслужбы, сбыт был налажен через интернет на площадке «Hydra» – это крупная русскоязычная торговая площадка в «Даркнете».

Сотрудники ФСБ выяснили, что участники ОПГ действуют в Серпухове, а в группировку входят иностранные граждане. При этом оказалось, что преступники уделяют немало сил конспирации – так, никто из них не знал, где живут остальные подельники, все они пользовались законспирированными средствами связи. Наркотики переходили от одного члена ОПГ к другому исключительно через тайники, которые тщательно скрывались от остальных. В основном координация этой «работы» шла исключительно через Интернет.

После того как было установлено местонахождение лаборатории, сотрудники ФСБ задержали пять активных участников преступной группы. Ими оказались трое граждан России и два гражданина Украины, у которых было обнаружено 66 килограммов мефедрона, более 600 литров жидкости, содержащей синтетические наркотики. Также изъято лабораторное оборудование, химические реагенты и прекурсоры.

Уголовное дело Следственное управление ФСБ возбудило по статье УК РФ «Производство наркотических средств в особо крупном размере». Все пятеро задержанных сейчас находятся под стражей.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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