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Публикации за 20.12.16

Дмитрий Хворостовский попал в больницу в Петербурге / Концерты певца в российских городах отменены

Дмитрий Хворостовский попал в больницу в Петербурге Концерты певца в российских городах отменены

Оперного певца Дмитрия Хворостовского сегодня ночью госпитализировали в Петербурге. Диагноз – пневмония, сообщил продюсер Евгений Финкельштейн.

Сейчас состояние артиста стабилизировалось, его жизни ничего не угрожает. Однако Хворостовский плохо себя чувствует и никого не принимает. Концерты певца в нескольких городах России отменены.

В декабре Хворостовский сообщил об отказе от участия в оперных постановках «в обозримом будущем», поскольку у него «появились проблемы с балансом в связи с моей болезнью». В сентябре певец от участия в спектакле «Симон Бокканегра» в Вене из-за предстоящего курса химиотерапии.

В июне прошлого года у Хворостовского обнаружили опухоль головного мозга. Он прошел курс лечения и в сентябре того же года вернулся на сцену, исполнив главную партию в опере Джузеппе Верди «Трубадур» в нью-йоркской Метрополитен-опера.

Санкт-Петербург, Полина Николаева

Санкт-Петербург. Другие новости 20.12.16

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