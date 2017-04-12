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Северо-Запад

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Публикации за 12.04.17

Число жертв теракта в Санкт-Петербурге возросло

Число жертв теракта в Санкт-Петербурге возросло

Мужчина, получивший тяжелые ранения во время теракта в метрополитене Санкт-Петербурга 3 апреля, скончался в больнице, несмотря на усилия врачей. По данным «», после взрыва в вагоне поезда у него диагностировали множественные осколочные ранения и переломы. Вице-губернатор Петербурга Анна Митянина подтвердила факт смерти.

Мужчина умер в ночь на 12 апреля, около полуночи. Источники издания в медицинской сфере сообщил, что пострадавший в теракте 40-летний Сергей Постнов получил тяжелейшие ранения и до последней минуты находился в реанимации, где за его жизнь бились врачи. По последним данным, на стационарном лечении остаются 36 человек, получившие ранения во время теракта. Кроме того, психологи продолжают работать с 53 родственниками погибших. Всего в результате теракта погибли 14 человек и террорист.

Как писал «Новый День», взрыв в метро Санкт-Петербурга прогремел 3 апреля на перегоне между станциями метро «Сенная площадь» и «Технологический институт». В одном из вагонов поезда сработало самодельное взрывное устройств, мощность которого оценивается в 300-500 граммов в тротиловом эквиваленте. Кроме того, на станции «Технологический институт» было обнаружено еще одного СВУ, замаскированное под огнетушитель. К счастью, его удалось благополучно обезвредить.

Уже 7 апреля суды Москвы и Санкт-Петербурга санкционировали аресты сразу восьмерых предполагаемых участников террористического подполья, вероятно, связанных с атакой 3 апреля. По версии силовиков, они являются выходцами из Таджикистана, Киргизии и Узбекистана и работали, в основном, в суши-баре и кафе. Следствие полагает, что попутно они вели подготовку к теракту. Вычислить вероятных пособников смертника удалось благодаря телефонным переговорам. В суде выяснилось, что перед самоподрывом Акбаржон Джалилов сделал несколько звонков, по которым следствие и вышло на подозреваемых.

Также выяснилось, что выходец из Киргизии Джалилов в декабре прошлого года был депортирован из Турции. Ранее в СМИ появились сообщения, что Джалилов посещал Турцию в ноябре 2015 года. Источник Yeni Akit рассказали, что вероятный террорист был внесен в Турции в «черный список», но это не помешало ему еще год находиться на территории страны нелегально.

Санкт-Петербург, Иван Гридин

Санкт-Петербург. Другие новости 11.04.17

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