Публикации за 11.04.17

Вероятный террорист, выходец из Киргизии Акбаржон Джалилов, подорвавший себя в метрополитене Санкт-Петербурга 3 апреля, был депортирован из Турции в декабре 2016 года, сообщает турецкая газета Yeni Akit. Ранее в СМИ появились сообщения, что Джалилов посещал Турцию в ноябре 2015 года. Источник Yeni Akit рассказали, что вероятный террорист был внесен в Турции в «черный список», но это не помешало ему еще год находиться на территории страны нелегально.

По данным источника РБК, близкого к турецкому правительству, информация о депортации предполагаемого исполнителя теракта в конце прошлого года правдива. «В декабре 2016 года он хотел покинуть страну через Анталию. Когда он пытался это сделать, выяснилось, что Джалилов превысил сроки пребывания в стране. Ему предложили заплатить большой штраф либо депортацию, занесение в черный список и запрет посещать страну в течение пяти лет. Джалилов выбрал второй вариант. Чтобы уехать в Россию, ему пришлось обращаться в российское генконсульство в Турции», – рассказал собеседник издания. В консульстве пока не комментируют эти сведения.

Напомним, взрыв в метро Санкт-Петербурга прогремел 3 апреля на перегоне между станциями метро «Сенная площадь» и «Технологический институт». В одном из вагонов поезда сработало самодельное взрывное устройств, мощность которого оценивается в 300-500 граммов в тротиловом эквиваленте. Жертвами взрыва стали 14 человек, около 50 получили ранения. Кроме того, на станции «Технологический институт» было обнаружено еще одного СВУ, замаскированное под огнетушитель. К счастью, его удалось благополучно обезвредить.

Уже 7 апреля суды Москвы и Санкт-Петербурга санкционировали аресты сразу восьмерых предполагаемых участников террористического подполья, вероятно, связанных с атакой 3 апреля. По версии силовиков, они являются выходцами из Таджикистана, Киргизии и Узбекистана и работали, в основном, в суши-баре и кафе. Следствие полагает, что попутно они вели подготовку к теракту. Вычислить вероятных пособников смертника удалось благодаря телефонным переговоров вероятных суде выяснилось, что перед самоподрывом Акбаржон Джалилов сделал несколько звонков, по которым следствие вышло на других подозреваемых.

Санкт-Петербург – Анкара, Иван Гридин

Санкт-Петербург – Анкара. Другие новости 10.04.17

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