ФСБ выявила заказчика теракта в метро Петербурга / «Его имя назовем позже», – пообещал глава спецслужбы

Публикации за 20.04.17

Спецслужбы установили заказчика теракта в метро Санкт-Петербурга, сообщил журналистам глава ФСБ РФ Александр Бортников.

«Практически установлен, – цитирует директора спецслужбы «Интерфакс». – Да, да, установлен». Бортников добавил, что имя заказчика будет названо позже. «Все, что было официально предъявлено, свидетельствует о подготовке террористами того акта, который произошел в питерском метро, – отметил глава ФСБ. – Будем постепенно вводить вас в курс дела».

Напомним, 3 апреля в результате взрыва самодельной бомбы в вагоне поезда метро в Санкт-Петербурге погибли 15 человек, более 50 получили ранения. После этого на станции «Площадь Восстания» было обнаружено не сработавшее взрывное устройство. По версии следствия, бомбу привел в действие террорист-смертник – уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов 1995 года рождения, которые переехал в город в 2011 году вместе отцом.

7 апреля суды арестовали по делу 8 человек: шесть в Петербурге и двое в Москве. Во время обыска у них нашли взрывное устройство, идентичное обезвреженному на «Площади Восстания». 18 марта Басманный суд Москвы арестовал предполагаемого организатора теракта уроженца Киргизии Аброра Азимова, задержанного в Одинцовском районе Подмосковья. По данным ФСБ, именно он отвечал за подготовку Джалилова. Арестованный признал вину. По его словам, ему дали команду, и он не осознавал, что участвует в терроризме.

Накануне в деле о теракте появился десятый подозреваемый – старший брат Аброра Азимова Акрам. Его подозревают в финансировании преступления. По данным ФСБ, Акрам Азимов «оказывал пособническую помощь по переправке денежных средств, использованных при подготовке террористического акта». Кроме того, по версии спецслужбы, именно через него участники группировки связывались с «эмиссарами международных террористических организаций». По информации СКР и ФСБ, Акимов-старший был задержан в поселке Московский в Новой Москве. При личном досмотре в его поясной сумке нашли боевую гранату. В тот же день родственники Акрама Азимова сообщали о его задержании в больнице киргизского города Ош и депортации в Россию. Мать подозреваемых братьев Азимовых утверждает, что ее старшего сына похитили из больницы в киргизском Оше. В заявлении Вазиры Азимовой, оказавшемся в распоряжении журналистов, говорится, что ее сына Акрама 14 апреля прооперировали в больнице в Оше, но на следующий день сотрудники управления Госкомитета нацбезопасности по Ошу забрали его из медучреждения в наручниках, а спустя несколько дней молодой человек «вдруг появился в Москве», где его, по версии спецслужб РФ, задержали. Женщина утверждает, что ее сына «выкрали из больницы». «Это явная постановка, я хочу справедливости», – заявила она (цитата по «Интерфаксу»). Несмотря на утверждения родных Азимова о том, что его могли вывезти из Киргизии в Россию сотрудники спецслужбы, в Госкомитете национальной безопасности не комментируют их заявления, отмечая лишь, что «соответствующие структуры республики продолжают взаимодействовать с российской стороной в рамках расследования уголовного дела по взрыву в метро Санкт-Петербурга».

Москва, Светлана Петрова

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