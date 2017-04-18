Питерский теракт привел в Подмосковье: задержан предполагаемый организатор взрыва в метро

Публикации за 18.04.17

В подмосковном Одинцове задержан один из предполагаемых организаторов теракта Аброр Азимов. Сегодня в Басманном районном суде будет принято решение о его аресте.

Как пишет «Коммерсантъ», его удалось вычислить по контактным номерам в телефоне Акбаржона Джалилова, который совершил самоподрыв 3 апреля на перегоне станций метро «Технологический институт» и «Сенная площадь». Сообщается, что именно Азимову Джалилов звонил непосредственно перед терактом.

Розыск подозреваемого шел несколько дней – после теракта он ушел в подполье: не появлялся ни в квартире, ни на работе, и избавился от своих телефонов. Было известно, что он вместе с другими возможными соучастниками преступления Садыком Ортиковым и Шохистой Каримовой работал в кафе «Лесное» на Минском шоссе, и жил рядом с заведением.

17 апреля Азимов приобрел пару новых сотовых телефонов и сим-карты. Активировав одну из карт, он выдал свое местоположение, после чего сотрудники ФСБ задержали его у железнодорожного перехода в Одинцовском районе Подмосковья. У него был изъят заряженный пистолет Макарова. На вопрос догадывается ли он, за что его задержали, он ответил утвердительно.

По данным ФСБ, Азимов является одним из организаторов теракта в санкт-петербургском метрополитене. Он этнический узбек. Так же как и Джалилов, родился и вырос в южной Киргизии.

В 2013 году Азимов через генеральное консульство в Киргизии в городе Ош получил российское гражданство, передает «Интерфакс». Примечательно, что Ош – родной город смертника Джалилова.

В спецслужбах считают, что российские паспорта облегчали исполнителю и предполагаемому организатору теракта подготовку к преступлению.

Напомним, 3 апреля в результате взрыва самодельной бомбы в вагоне поезда метро в Санкт-Петербурге погибли 15 человек, более 50 получили ранения. После этого на станции «Площадь Восстания» было обнаружено не сработавшее взрывное устройство. По данным следствия, бомбу привел в действие террорист-смертник – уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов 1995 года рождения, которые переехал в город в 2011 году вместе отцом.

Всего по этому делу арестовано 8 человек: шесть в Петербурге и двое в Москве. В настоящий момент розыск всех причастных к теракту продолжается.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 18.04.17

В Москве арестован 50-летний педофил: приставал к девочкам на улице. / Эйфория Запада и русская революция: 100 лет назад Европа сильно ошиблась. / Всероссийский опрос: Крым наш по праву, Донбасс никогда не станет «бандеровским». Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»