Теракт в метро Петербурга: погибших уже 16 / В больницах остаются 23 пострадавших

Публикации за 21.04.17

В Санкт-Петербурге выросло число жертв теракта в метро 3 апреля. Сегодня утром в НИИ Джанелидзе скончалась пострадавшая женщина, которая находилась в крайне тяжелом состоянии. Об этом сообщила вице-губернатор Санкт-Петербурга Анна Митянина в своем твиттере. Таким образом, общее количество погибших в вагоне поезда составило 16 человек, включая предполагаемого террориста-смертника Акбаржона Джалилова.

Издание «Доктор Питер» назвало имя скончавшейся женщины – 56-летняя Наталья Митрофанова. Отмечается, что после теракта женщина была доставлена в Мариинскую больницу, затем ее перевели в НИИ скорой помощи им. Джанелидзе.

По данным вице-губернатора, сейчас в больницах остаются 23 человека, пострадавших при теракте. Четыре из них находятся в состоянии средней тяжести. Состояние остальных врачи оценивают как удовлетворительное. Еще 58 пострадавших остаются на амбулаторном лечении.

Напомним, 3 апреля в результате взрыва самодельной бомбы в вагоне поезда метро в Петербурге погибли 15 человек, более 50 получили ранения. После этого на станции «Площадь Восстания» было найдено не сработавшее взрывное устройство, замаскированное под автомобильный огнетушитель. По версии следствия, бомбу привел в действие террорист-смертник – уроженец Киргизии, гражданин РФ Акбаржон Джалилов 1995 года рождения, которые переехал в город в 2011 году вместе отцом.

7 апреля суды арестовали по делу о теракте 8 человек: шесть в Петербурге и двое в Москве. Во время обыска у них нашли взрывное устройство, идентичное обезвреженному на «Площади Восстания». 18 марта Басманный суд Москвы арестовал предполагаемого организатора теракта уроженца Киргизии Аброра Азимова, задержанного в Одинцовском районе Подмосковья. По данным ФСБ, именно он отвечал за подготовку Джалилова. 19 апреля в деле о теракте появился десятый подозреваемый – старший брат Аброра Азимова Акрам. Его подозревают в финансировании преступления. Кроме того, по версии спецслужбы, именно через него участники группировки связывались с «эмиссарами международных террористических организаций». Накануне суд арестовал Азимова-старшего. Вчера же глава ФСБ РФ Александр Бортников заявил, что спецслужбы установили личность заказчика теракта в питерском метро. Он пообещал назвать его имя позже.

Санкт-Петербург, Светлана Петрова

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ФСБ выявила заказчика теракта в метро Петербурга. «Его имя назовем позже», – пообещал глава спецслужбы. / Житель Петербурга готовил теракт в Крыму. / Суд арестовал предполагаемого организатора теракта в метро. Читать дальше

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