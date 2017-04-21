МВД отобрало гражданство России у взрывника питерского метро

Публикации за 21.04.17

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила об аннулировании российского гражданства у исполнителя теракта в метро Санкт-Петербурга выходца из Киргизии Акбаржона Джалилова. Она объяснила решение тем, что отец Джалилова получил гражданство России незаконно.

По словам Волк, Смольнинский районный суд Петербурга установил, что отец исполнителя теракта предоставил «заведомо ложные сведения» при обращении с заявлением о получении российского паспорта. Что это были за сведения, не уточняется.

«Данное решение повлекло за собой отмену решения о приеме в российское гражданство его сына Джалилова А. А., совершившего террористический акт в Петербургском метро», – отметила представитель МВД.

Гражданство Джалилову выдали 18 июня 2009 года.

Напомним, 3 апреля в результате взрыва самодельной бомбы в вагоне поезда метро в Петербурге погибли, по последним данным, 16 человек, в том числе сам террорист-смертник, более 50 получили ранения. После этого на станции «Площадь Восстания» было найдено не сработавшее взрывное устройство, замаскированное под автомобильный огнетушитель.

7 апреля суды арестовали по делу о теракте 8 человек: шесть в Петербурге и двое в Москве. Во время обыска у них нашли взрывное устройство, идентичное обезвреженному на «Площади Восстания». 18 марта Басманный суд Москвы санкционировал арест предполагаемого организатора теракта уроженца Киргизии Аброра Азимова, задержанного в Одинцовском районе Подмосковья. По данным ФСБ, именно он отвечал за подготовку Джалилова. 19 апреля в деле о теракте появился десятый подозреваемый – старший брат Аброра Азимова Акрам. Его подозревают в финансировании преступления. Накануне суд арестовал Азимова-старшего. Сам он в ходе судебного заседания отрицал причастность к террористической деятельности. Вчера же глава ФСБ РФ Александр Бортников заявил, что спецслужбы установили личность заказчика теракта в питерском метро.

Санкт-Петербург, Светлана Петрова

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