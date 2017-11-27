В Петербурге врача УЗИ отправили в СИЗО за угрозы устроить теракт в метро

Оперативники петербургского центра «Э» установили личность гражданина, разместившего в социальной сети от женского лица сообщения о готовящемся теракте в метрополитене Санкт-Петербурга и угрозой того, что обе столицы «захлебнутся в крови». В злодеянии заподозрили врача УЗИ со стажем Сергея Афанасьева-Кадомцева. Он задержан и находится под стражей. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по двум статьям уголовного кодекса: «публичные призывы к терроризму» и «возбуждение ненависти либо вражды» (ст.205.2 и ст.282 УК РФ).

К поискам автора публикаций в соцсети оперативники центра «Э» главка приступили еще летом. Посты были сделаны 2 июля от имени Маргариты и Ольги, отмечает «Фонтанка». В них сообщалось, что автор причастна к теракту 3 апреля и о подготовке к новым взрывам в метро, а также в торговом центре. Но дата возможного теракта трижды менялась. Так, взрыв на станции метро «Садовая» якобы должен был состояться 13, 15 и 30 июля. Кроме того, автор нелицеприятно высказался в адрес священнослужителей, а также заявлял, что у него «есть сторонники и в ФСБ», и он «выявляет всех агентов, которых к нам пытаются заслать».

Несмотря на попытки запутать следствие, злоумышленник был задержан у себя дома 23 ноября. Им оказался 36-летний врач, работающий в частных клиниках. Так, на сайте spbmed.ru подробно описана его профессиональная биография – медицинскую академию он окончил в Нижнем Новгороде по специальности «педиатрия», позже переквалифицировался в невролога, а год назад даже стал юристом. Сергей Афанасьев-Кадомцев писал научные статьи и участвовал в медицинских конференциях, трудился как врач ультразвуковой диагностики. Сейчас он помещен в СИЗО.

Как писал «Новый День», 3 апреля 2017 года в результате взрыв в вагоне метро Санкт-Петербурга погибли 15 человек и предполагаемый террорист-смертник, выходец из Киргизии Акбаржон Джалилов, ранения получили более 100 человек. Расследование теракта продолжается. 23 ноября в суд было передано первое дело, связанное с вербовкой террористов.

Санкт-Петербург, Иван Гридин

Санкт-Петербург. Другие новости 27.11.17

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