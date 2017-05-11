Трем задержанным по делу о теракте в метро Петербурга предъявили обвинение / Их этапируют в Москву

Публикации за 11.05.17

Трем фигурантам уголовного дела о теракте в метро Санкт-Петербурга предъявлено обвинение, сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

Трем из 10 подозреваемых по делу – Бахраму Эргашеву, Ибрагимжону Эрматову и Махамадюсуфу Мирзаалимову – предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 3 ст. 205 (террористический акт) и ч. 2 ст. 222.1 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств) УК РФ. Отметим, что все трое были задержаны в Петербурге. Остальным предполагаемым соучастникам преступления обвинение будет предъявлено в ближайшее время. По данным «Фонтанки», обвиняемые в теаркте будут этапированы в Москву.

В настоящее время следствие устанавливает тяжесть причиненного вреда и отрабатывает связи каждого из фигурантов. «В рамках расследования следователи СК России дадут всестороннюю правовую оценку преступным действиям всех лиц, причастных к событиям в санкт-петербургском метрополитене, квалифицировав их в соответствии с нормами Уголовного кодекса РФ», – отметила Петренко.

Как сообщал «Новый День», 3 апреля в результате взрыва самодельной бомбы в вагоне поезда метро в Петербурге погибли 16 человек, включая террориста-смертника, более 50 получили ранения. После этого на станции «Площадь Восстания» было найдено не сработавшее взрывное устройство, замаскированное под автомобильный огнетушитель.

Всего по делу арестованы 10 человек: шесть в Петербурге и четыре в Москве, в том числе предполагаемый организатор преступления, уроженец Киргизии Аброр Азимов, с которым смертник связывался перед осуществлением теракта, и его старший брат Акрам Азимов – его подозревают в финансировании преступления.

20 апреля глава ФСБ РФ Александр Бортников заявил, что спецслужбы установили личность заказчика теракта в питерском метро, пообещав назвать его имя позже.

Ранее сегодня СМИ со ссылкой на спецслужбы сообщили об объявлении в розыск близкого друга смертника Акбара Джалилова, устроившего теракт в метро Петербурга – 24-летнего Фарруха Таджибаева. Его также обвиняют в организации данного теракта. По данным сотрудников ФСБ, Таджибаев вместе с братьями Азимовыми курировал действия Джалилова в подготовке к взрыву в метрополитене. Таджибаев, как и Джалилов, переехал в Россию из Киргизии. Он работал поваром в одном из столичных ресторанов. Незадолго до теракта Таджибаев перебрался в Петербург.

Москва, Светлана Петрова

Москва. Другие новости 11.05.17

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