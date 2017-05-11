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Публикации за 11.05.17

ФСБ разыскивает еще одного организатора теракта в метро Петербурга / Он помогал Джалилову подготовиться к взрыву

ФСБ разыскивает еще одного организатора теракта в метро Петербурга Он помогал Джалилову подготовиться к взрыву

ФСБ объявила в розыск близкого друга смертника Акбара Джалилова, который устроил теракт в метро Санкт-Петербурга – 24-летнего Фарруха Таджибаева. Его также обвиняют в организации данного теракта.

По данным сотрудников спецслужбы, Таджибаев вместе с братьями Азимовыми курировал действия Джалилова в подготовке к взрыву в метрополитене на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт». Таджибаев, как и Джалилов, переехал в Россию из Киргизии. Он работал поваром в одном из московских ресторанов. Незадолго до теракта Таджибаев перебрался в Санкт-Петербург.

В данный момент местонахождение Таджибаева остается неизвестным. Как сообщает РИА ФАН, официально он находится в розыске по обвинению в терроризме.

Напомним, в конце апреля в деле о теракте в метро Санкт-Петербурга появился еще один фигурант. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении сотрудника метрополитена 43-летнего Константина Ипполитова по подозрению в преступной халатности.

По версии следствия, начальник смены Ипполитов не обеспечил должным образом работу службы контроля на метрополитене, поставив 3 апреля на станцию «Академическая» двух стажеров вместо заболевшего инспектора. Стажеры не имели права использовать лучевую досмотровую установку. Кроме того, подозреваемый не расставил персонал по станции и лично не принимал участие в досмотре. В результате чего смертнику Акбаржону Джалилу удалось проникнуть в подземку.

Как писал «Новый День», 3 апреля в результате взрыва самодельной бомбы в вагоне поезда метро в Петербурге погибли 16 человек, включая террориста, более 50 получили ранения. После этого на станции «Площадь Восстания» было найдено не сработавшее взрывное устройство, замаскированное под автомобильный огнетушитель.

Всего по делу арестованы 10 человек: шесть в Петербурге и четыре в Москве, в том числе предполагаемый организатор преступления, уроженец Киргизии Аброр Азимов, с которым смертник связывался перед осуществлением теракта, и его старший брат Акрам Азимов – его подозревают в финансировании преступления.

20 апреля глава ФСБ РФ Александр Бортников заявил, что спецслужбы установили личность заказчика теракта в питерском метро, пообещав назвать его имя позже.

Санкт-Петербург, Иван Гридин

Санкт-Петербург. Другие новости 11.05.17

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