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Публикации за 30.04.17

В деле о теракте в метро Петербурга добавилось фигурантов / В подозреваемые попал сотрудник подземки

В деле о теракте в метро Петербурга добавилось фигурантов В подозреваемые попал сотрудник подземки

В деле о теракте в метро Санкт-Петербурга появился новый фигурант. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении сотрудника метрополитена 43-летнего Константина Ипполитова. Его подозревают в халатности, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на источники.

По версии следствия, начальник смены Ипполитов не обеспечил должным образом работу службы контроля на метрополитене, поставив 3 апреля на станцию «Академическая» двух стажеров вместо заболевшего инспектора. Стажеры не имели права использовать лучевую досмотровую установку. Кроме того, подозреваемый не расставил персонал по станции и лично не принимал участие в досмотре. В результате чего предполагаемому смертнику Акбаржону Джалилу удалось проникнуть в подземку.

Напомним, 3 апреля в результате взрыва самодельной бомбы в вагоне поезда метро в Петербурге погибли 16 человек, включая террориста, более 50 получили ранения. После этого на станции «Площадь Восстания» было найдено не сработавшее взрывное устройство, замаскированное под автомобильный огнетушитель. По версии следствия, бомбу привел в действие уроженец Киргизии, гражданин РФ Акбаржон Джалилов, которые переехал в город в 2011 году вместе отцом.

Всего по делу арестованы 10 человек: шесть в Петербурге и четыре в Москве, в том числе предполагаемый организатор преступления, уроженец Киргизии Аброр Азимов, с которым смертник связывался перед осуществлением теракта, и его старший брат Акрам Азимов – его подозревают в финансировании преступления.

20 апреля глава ФСБ РФ Александр Бортников заявил, что спецслужбы установили личность заказчика теракта в питерском метро, пообещав назвать его имя позже.

Санкт-Петербург, Светлана Петрова

Санкт-Петербург. Другие новости 30.04.17

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