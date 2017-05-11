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Публикации за 11.05.17

В Москве задержан предполагаемый пособник питерского террориста-смертника, взорвавшего метро

В Москве задержан предполагаемый пособник питерского террориста-смертника, взорвавшего метро

В Москве задержан гражданин одной из среднеазиатских республик М.Б. Эрматов по подозрению в причастности к незаконному обороту взрывчатых веществ. Как сообщила Федеральная служба безопасности, есть основания полагать, что он причастен к подрыву в метро Санкт-Петербурга террориста-смертника Акбаржона Джалилова.

«Одиннадцатого мая в Москве осуществлен розыск и задержание гражданина одной из среднеазиатских республик Эрматова М.Б., причастного к незаконному обороту взрывчатых веществ, являющегося связью совершившего 3 апреля 2017 года подрыв … в метро Санкт-Петербурга террориста-смертника Акбаржона Джалилова», – говорится в сообщении, которое цитирует РИА «Новости».

Как уточняется, задержание Эрматова произведено «в рамках отдельного следственного поручения СК РФ».

Примечательно, что в уголовном деле о взрыве в питерском метро фигурирует Ибрагимжон Эрматов. Приходится ли он родственником задержанному сегодня мужчине, пока неясно.

Ранее сегодня Следственный комитет сообщил, что в числе фигурантов уголовного дела 10 человек. Трем из них – Бахраму Эргашеву, Ибрагимжону Эрматову и Махамадюсуфу Мирзаалимову предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ и ч.2 ст. 222.1 УК РФ (террористический акт; незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств).

Остальным соучастникам в ближайшее время также будет предъявлено обвинение.

Сегодня также стало известно, что ФСБ объявила в розыск близкого друга смертника Акбара Джалилова, который устроил теракт в метро Санкт-Петербурга – 24-летнего Фарруха Таджибаева. Его также обвиняют в организации взрыва.

Как сообщал «Новый День», 3 апреля в результате взрыва самодельной бомбы в вагоне поезда метро в Петербурге погибли 16 человек, включая террориста, более 50 получили ранения. После этого на станции «Площадь Восстания» было найдено не сработавшее взрывное устройство, замаскированное под автомобильный огнетушитель.

20 апреля глава ФСБ РФ Александр Бортников заявил, что спецслужбы установили личность заказчика теракта в питерском метро, пообещав назвать его имя позже.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 11.05.17

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